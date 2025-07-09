Renk seçeneği şikayetleri artmıştı... Tesla'dan resmi açıklama

Tesla'nın Türkiye'deki son satış performansı, yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı ve yenilenen Model Y'nin etkisiyle açıklanıyor. Tesla, 4-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18:30'da yeni envanter listelemeleri yaparak satışlarına devam edecek.

SADECE SİYAH RENK OLMASINA TEPKİ GELMİŞTİ

Türkiye pazarındaki satış yoğunluğuna rağmen, Tesla alıcılarının bazı konularda tepkileri bulunuyor. Avrupa'da satılamayan araçların Türkiye'de pazarlandığı ve bu nedenle siyah renkli araçların envanterde sürekli olarak yoğunlukta olduğu iddia ediliyordu.

Bu durum, Model Y almak isteyen bazı potansiyel müşterilerin sadece siyah rengin mevcut olması nedeniyle alım kararlarını ertelemesine yol açtığı da sosyal medyada konuşulan konular arasındaydı.

Sosyal medya platformlarında da renk seçeneği eksikliği konusunda Tesla'ya yönelik tepkiler her geçen gün artarken konu hakkında açıklama geldi.

Tesla'nın sıfır satışta sunduğu diğer renk seçenekleri arasında Stealth Grey, Solid Black, Pearl White Multi-Coat, Deep Blue Metallic, Quicksilver ve Ultra Red renkleri yer alıyor.

TESLA'DAN RENK ÇEŞİTLİLİĞİ

Yapılan haberlerin ardından Tesla, X platformu üzerinden bir açıklama yayınladı. Yeni Supercharger istasyonlarını da duyuran Tesla, açıklamasında "31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni envanter listelenecek. Türkiye’de heyecan verici ilgi ve iyimserlik devam ediyor! Ayrıca, renk çeşitliliği konusundaki geri bildirimlerinizi de dikkate aldık – Temmuz ayı içerisinde listelere daha fazla renk seçeneği eklenecek. Global dijital ekibimiz, bot kullanımını büyük ölçüde azaltmış durumda. Ancak her gün yeni girişimler ortaya çıkabiliyor. Listelemeler anlık olarak takip edilerek bu tür bot girişimleri mümkün olduğunca engelleniyor." ifadelerine yer verdi.





SİYAH RENK NEDEN TERCİH EDİLMİYOR

Türkiye'deki otomobil alıcılarının istatistiklerine bakıldığında siyah renkli otomobillerin tercih sıralamasında 4. veya 5. sıralarda yer aldığı görülüyor. Siyah rengin ısıyı çekmesi, temizliğinin zor olması, toz, kir ve çizikleri daha belirgin hale getirmesi ve pasta cila sonrası harelenme gibi nedenlerle çok tercih edilmediği belirtiliyor.



