Şirketin açıklamasına göre 2018'de piyasaya sürülen orijinal otomobil yenilenmiş haliyle, Rolls-Royce tarihindeki en kapsamlı serinin gelişimi, değişen lüks kodlarına, evrilen kullanım modellerine yanıt veriyor. Model, markanın özel yapım ilk spor arazi aracı. Cullinan Series II, Boğaz'daki yeni showroom'da Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı.İşte modelden video ve fotoğraflar:

1 'MUTLULUK DUYUYORUZ' Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Bayi Sahibi Artuğ Aysal şunları söyledi: "2018'den bu yana Cullinan, Türkiye'deki başarı öykümüze önemli katkılarda bulundu ve bir Rolls-Royce otomobilinin ne olduğu ve sahibi için ne anlama gelebileceği konusundaki algıları derinden değiştirdi. Cullinan'ın cesur evrimini ilk kez kendi ülkemde, yeni showroomumuzda müşterilerimize ve marka dostlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

2 'SİHİRLİ HALI YOLCULUĞU Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal; "Cullinan, müşterilerimizin Türkiye'nin metropollerinde olduğu kadar uzak bölgelerinde de markanın kendine özgü ‘sihirli halı’ yolculuğunu deneyimlemelerini sağlayarak süper lüks otomobil kullanımını yeniden şekillendirdi. Cullinan, tamamen yeni müşteri gruplarını markaya kazandırırken, SUV'ların Rolls-Royce'unun daha da büyüyen cazibesi bize Türkiye'deki uzun vadeli başarımız için güven veriyor" dedi.

3 6 yıllık evrim Markaya göre Cullinan Series II, cesur bir evrimi temsil ediyor. Yeni tasarım, Rolls-Royce tarihindeki en kapsamlı Seri II geliştirmesini temsil ediyor.

4 CULLINAN II DIŞ TASARIM Cullinan Seri II'nin dış görünümünde dikeylik teması, özellikle yeni far tasarımında belirginleşiyor. Yeni hava girişleri, otomobile önden bakıldığında aşağı doğru görünüm kazanmasını hedeflemiş. Açıklamaya göre Cullinan’ın mega şehirlerdeki ışıklı gökdelenlerini hatırlatan önemli bir dış tasarım teması olan dikeylik en çok kendini yeni ön far tasarımında belirgin bir şekilde gösteriyor. Cullinan Series II'nin ön kısmı, sade hatlar ve keskin bitimlerden oluşurken otomobilin güçlü duruşunu sergileme hedefiyle pürüssüz, yekpare yüze görünümüne odaklanıyor. Merkezde aydınlatmalı Pantheon ızgaraya, gündüz farları arasında yatay yer alan cilalı ve parlak bir 'ufuk çizgisi' hattı eşlik ediyor.

5 BLACK BADGE CULLINAN SERIES II Black Badge Cullinan Series II ise Rolls-Royce deneyiminin daha duyulara hitap eden bir yorumunu arayanlar için tasarlanmış. Black Badge karakterinin temelini oluşturan koyu renk dokunuşlar, dış tasarımda da vurgulanarak modelin oturaklı duruşunu desteklemeyi hedeflemiş. Black Badge için ön ızgara, serinin alametifarikası olan siyah renk ile tamamlanıyor.

6 YENİ İÇ MEKAN Açıklamaya göre Cullinan Series II aynı zamanda Rolls-Royce'un tekstil alanındaki keşiflerine Duality Twill adı verilen bambudan yapılmış yeni bir rayon kumaşla devam ediyor. Bu malzemede, Sir Henry Royce'un eski kışlık evi Villa Mimosa'ya komşu olan Côte d'Azur'daki Le Jardin des Méditerranées'deki geniş bambu korusundan esinlenilmiş

7 Cullinan Series II ve Black Badge Cullinan Series II'nin öne çıkan birkaç özelliği: Duality Twill koltuklar 2,2 milyon dikiş ve 11 mile kadar iplik içeriyor. • Rolls-Royce'un evinin üzerindeki bulutlardan esinlenerek tasarlanan ve 107.000 ayrı perforasyondan oluşan yeni ‘Yerleştirilmiş Perforasyon’ koltuk deseni bulunuyor.