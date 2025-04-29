Rolls-Royce'un Cullinan Daisy modeli görücüye çıkıyor

Rolls-Royce Motor Cars, son Bespoke (özel üretim) siparişi olan Cullinan Daisy’yi tanıtıyor. Bu Black Badge Cullinan Series II’da müşterinin doğa yürüyüşü ve açık hava sporlarına olan sevgisi yansıtılıyor. Müşterinin High Tatras Dağları’ndaki en sevdiği patikada bulunan papatya tarlasından ilham alınan Cullinan Daisy, farklı koşullarda gelişen bir papatya gibi dayanıklılığı ve azmi temsil ediyor. Açık hava ve macera ekipmanları sektöründe başarıya ulaşmış bir kişinin siparişi olan Cullinan Daisy, müşterinin başarıya giden yolunu simgeliyor.

1 Dış tasarım Papatya çiçeği, Powder Blue (toz mavisi) dış gövde renginde uygulanan tek Coachline’ı tamamlayacak şekilde, elle boyanmış bir Coachline motifi olarak karşımıza çıkıyor. Yumuşak renk paleti, koyulaştırılmış Black Badge Pantheon ızgarası, Spirit of Ecstasy heykeli ve dış cephedeki parlak detaylarla çarpıcı bir kontrast oluşturuyor.

2 İç tasarım İç mekan tasarımını süsleyen papatya motifi, arka koltuklardan öne doğru akıcı bir geçiş ve orta konsol bölümüne zarif bir dokunuş katıyor. Tasarım, kumlama tekniği kullanılarak Blackwood yüzeyine özenle uygulandı. Bu işlemde, ince mineral parçacıklardan oluşan akış kaplamaya doğru yönleniyor ve yüzeyin mikroskobik katmanlarının hassas bir şekilde aşındırılması sonucu desen ortaya çıkıyor. Işığın ve gölgenin heykelsi yüzeyindeki etkileşimi, üç boyutlu bir etki yaratarak esere görsel bir ilgi katıyor. Blackwood kaplamalar, zarif üç renkli iç tasarım paletiyle tamamlanıyor. Ana deri rengi olan Fleet Blue, Rotary Kontrolleri ile B ve C sütunlarına kadar uzanıyor. Selby Blue ve siyah deri döşemeler, Fleet Blue koltuk kenarları, Selby Grey kontrast dikişler ve başlık monogramlarıyla zenginleştirildi. İç mekan, papatya tasarımıyla özelleştirilmiş aydınlatmalı taban plakalarıyla tamamlanıyor. Bespoke şemsiyeler Papatya motifi, Cullinan’ın arka Coach kapılarında gizlenmiş Bespoke şemsiyelerin iç kısmında yer alıyor. Şemsiyelerin sadece iç kısımlarında görülen bu papatya deseni, yağmurlu bir günde açmış papatya tarlasının atmosferini çağrıştırıyor.

3 Bespoke Starlight tavan kaplaması Cullinan Daisy, kuzey enlemlerinde gece gökyüzüne hakim olan dört büyük takımyıldızını yansıtan Bespoke Starlight tavan kaplamasıyla donatıldı. Bu takımyıldızları ise şöyle; Büyük Ayı olarak da bilinen Ursa Major (aynı zamanda Kepçe ve Büyük Ayı Yıldız Kümesi olarak da adlandırılır), Kuzey Yıldızı’nı (Polaris) içeren Küçük Ayı (Ursa Minor), parlak yıldızlar Castor ve Pollux ile kolaylıkla ayırt edilen İkizler (Gemini) ve kırmızı dev Aldebaran ile Ülker Yıldız kümesiyle tanınan Boğa (Taurus).