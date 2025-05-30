Rolls-Royce'un yeni yüzü: Ghost Series II, Türkiye sahnesinde

Aysal, "Ghost'un ilk tanıtımından bu yana geçen yıllar içerisinde müşterilerimiz en çok sofistike mühendisliğini, zamansız tasarımını ve kusursuz el işçiliğini değerli bulduklarını belirttiler. Ghost Series II'ye yönelik ilk müşteri geri bildirimlerinin çok olumlu olması ve tüm ürün yelpazesine devam eden ilgi, Rolls-Royce'un Türkiye'deki başarısının devam edeceğine dair bize güven veriyor." dedi.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann de yeni Ghost Series II modelinin üç farklı karakteri temsil ederken farklı lüks kodlarını yansıttığını söyledi.

Tiemann, "Böylece her bir model müşterilerimizin farklı yaşam tarzlarına kusursuz bir şekilde hitap ediyor. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor. Ghost'un 2011'deki ilk lansmanından bu yana, Rolls-Royce'un 120 yıllık tarihindeki en çok talep edilen modeli haline geldi. Ghost, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, yeni Series II versiyonunda da prensiplerine bağlı kalmaya devam ediyor." diye konuştu.



