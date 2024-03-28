ARA
Bist 100
8975,12
1,91%
Bist 100
Dolar/TL
32,3297
0,176%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8381
-0,2942%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0776
-0,4623%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2283,46
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rus şirket, Citroen C5 Aircross'un üretimine başladı

Rus "Avtomobilnıe Tehnologii" adlı şirket, eskiden Stellantis'e ait olan Rusya'daki bir fabrikada Citroen C5 Aircross model araçların seri üretimine başladığını bildirdi.

28 Mart 2024 | 09:06
Rus şirket, Citroen C5 Aircross'un üretimine başladı

Avtomobilnıe Tehnologii'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Kaluga'daki fabrikasının faaliyete geçtiği belirtildi.

Fabrikada Citroen C5 Aircross model araçların seri üretiminin yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, araçların mayıstan itibaren Rusya'da satışa çıkacağı kaydedildi.

Eskiden Stellantis'e ait olan fabrikada üretim, yaptırımlar nedeniyle 2022'de durdurulmuştu.

Stellantis'in yanı sıra Batılı çok sayıda otomobil şirketi Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2283,46 0,23%
  • ALTIN ONS 2196,9 0,09%
  • BIST 100 8975,12 1,91%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,459 0,087%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36115 0,328%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,3275 -0,0011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3297 0,176%
  • EURO/DOLAR 1,0776 -0,4623%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8381 -0,2942%
  • STERLIN/DOLAR 1,25931 -0,30045%
Günün En Çok Okunanları
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
Bayram tatili ve yaz sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı
Bayram tatili ve yaz sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı
Yerel seçimlerin en genç ve en yaşlı adayı arasında 72 yaş var
GERİ
İLERİ
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
Bayram tatili ve yaz sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL