Avtomobilnıe Tehnologii'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Kaluga'daki fabrikasının faaliyete geçtiği belirtildi.
Fabrikada Citroen C5 Aircross model araçların seri üretiminin yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, araçların mayıstan itibaren Rusya'da satışa çıkacağı kaydedildi.
Eskiden Stellantis'e ait olan fabrikada üretim, yaptırımlar nedeniyle 2022'de durdurulmuştu.
Stellantis'in yanı sıra Batılı çok sayıda otomobil şirketi Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.