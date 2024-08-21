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Sadece 33 adet üretilecek: 'Kükreme sesi' paylaşıldı

Alfa Romeo, hayranlarına yeni 33 Stradale'nin "kükreme sesini" özel bir videoyla sosyal medyada duyurdu.

21 Ağustos 2024 | 12:28
Sadece 33 adet üretilecek: 'Kükreme sesi' paylaşıldı

Alfa Romeo 33 Stradale'nin "kükreme sesini" videoyla duyurdu... İşte detaylar ve modelin fotoğrafları:

1 Geliştirme süreci ilerliyor

Geliştirme süreci ilerliyor Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo mühendislik ekibi öncülüğünde yürütülen dinamik geliştirme süreci planlandığı gibi ilerlerken, markanın karakteristik "kükreyişi"nide yakalama fırsatı ortaya çıktı.

2 Sesi paylaşıldı

Sesi paylaşıldı Açıklamaya göre Alfa Romeo tutkunları, 620 beygirden fazla güç üreten V6 çift turbo motorla donatılmış versiyonun karakteristik sesinin de keyfine varabilecek.

3 1967 33 Stradale'ye saygı duruşu

1967 33 Stradale'ye saygı duruşu Yeni 33 Stradale'nin stil prototipi 1967 33 Stradale'nin tasarım ögelerini yeniden ele alıyor.

4 33 TANE ÜRETİLECEK

33 TANE ÜRETİLECEK Arese Müzesi'ndeki tanıtımından yaklaşık bir yıl sonra, Alfa Romeo mühendislik ekibi sınırlı üretim (Fuoriserie) modelin dinamik gelişimine odaklandı. Sadece 33 adet üretilecek olan 33 Stradale günlük kullanımda ve pistlerde performans sunma gibi çifte amaca sahip.

5 Dinamik testler sırasında paylaşıldı

Dinamik testler sırasında paylaşıldı Otomobilin dinamik testleri sırasında kaydedilen motor sesi sosyal medya kanallarında paylaşıldı.
Alfa Romeo 33 Stradale, 30 Ağustos 2023'teki ilk gösteriminden bu yana dünyanın büyük otomotiv etkinliklerinde yer almayı sürdürüyor. Bu etkinlikler arasında, modelin prestijli "Tasarım Konsepti Ödülü"nü kazandığı Villa d'Este Concours d'Élégance ve yakın zamanda gerçekleştirilen, Goodwood Hız Festivali (Goodwood Festival of Speed) de yer alıyor.
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