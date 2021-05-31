Kentte karavan imalatı yapan firma sahibi İsmail Aydın, AA muhabirine, salgın sürecinde insanların karavana ilgisinin arttığını ve Trabzon’daki bazı firmaların da bu talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi.Hazırladıkları karavanları bir ayda müşteriye teslim ettiklerini anlatan Aydın, “Karavanla ilk kez tanışan insanlar, içinde her şey olsun istiyor ama karavan sadeliktir. Az eşya, az teferruat rahatlıktır.” dedi. Aydın, bu detayların fiyatı etkilediğini dile getirerek, “Fiyatlar 130 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Araca ve donanımına bağlı olarak fiyat değişiyor. Trabzon’un yanı sıra şehir dışından da talep geliyor. Yaptığımız işleri görenler müracaat ediyor.” diye konuştu.