Scania IAA Fuarı’nda sürdürülebilir taşımacılık çözümlerini tanıttı

Scania standında bir açıklama yapan Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel sürdürülebilir çözümler sunma konusundaki hedeflerini hatırlatarak “Scania olarak, sürdürülebilir taşımacılık çözümlerimize katkıda bulunan geniş ürün yelpazesini tanıtmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, geleceğin taşımacılık sektörünün temel taşlarını oluşturuyor. Biz de bu dönüşümde öncü rol oynayarak, müşterilerimize hem ekonomik hem de çevresel açıdan en verimli çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Modüler yaklaşımla geliştirilmiş olan biyodizel, biyogaz ve elektrikli araç seçenekleri, tüm müşterimizin operasyonel ihtiyaçlarına tam anlamıyla uyum sağlayacak esnekliğe sahip. Bu sayede her müşterimize, düşük karbon ayak izine sahip çözümler sunarken, aynı zamanda işletme maliyetlerini optimize eden ve yüksek verimlilik sağlayan entegre hizmetler sunabiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmeye ve bu doğrultuda onların güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ise ağır ticari araç pazarının 2024 yılının ilk 8 ayında 22.200 adet olarak gerçekleştiğini belirterek “Scania olarak bu dönemde 2.011 adetlik teslimat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar ithal ağır ticari araç pazarında liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında ise pazarın 27.000 adetin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Scania olarak Super modelimizin satışına devam ederken, bağlantılı araçlar ile dijitalleşen iş süreçlerimizle müşterilerimize daha hızlı ve daha kesintisiz hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Scania’nın fuarda tanıttığı 728 kWh batarya kapasitesine sahip elektrikli çekicisi 40 ton yük ile 530 kilometre menzil sunuyor.

Scania’nın biyogaz motorlu hibrit kamyonu ise hem sıkıştırılmış hem de sıvılaştırılmış biyogaz tanklarına sahip.

Hibrit kamyon, 1.800 km’ye kadar menzil sunarken, yüzde 90’a varan CO2 azaltımı sağlıyor.

Scania, profesyonel sürücülere yönelik yeni dijital koçluk hizmeti olan Scania ProDriver'ın da tanıtımını fuarda yaptı.