SEAT Mayıs 2025 Fiyatları Açıklandı: Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Modelleri Ne Kadar?

SEAT, 2025 yılı Mayıs ayı için güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın modelleri Ibiza, Leon, Arona ve Ateca'nın fiyatları açıklandı. Buna göre, SEAT Ibiza'nın FR donanımlı 1.0 EcoTSI 115 PS DSG versiyonu 1.620.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. SEAT Leon'un FR donanımlı 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG seçeneği 1.940.000 TL, aynı donanımın plug-in hibrit (PHEV) versiyonu ise 1.985.000 TL fiyat etiketine sahip. İşte tüm modellerdeki son durum

Bu fiyat listesi, SEAT'ın Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtmaktadır.