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SEAT Mayıs 2025 Fiyatları Açıklandı: Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Modelleri Ne Kadar?

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, 2025 Mayıs ayına özel fiyat listesini yayınladı. Markanın popüler modelleri olan Ibiza, Leon, Arona ve Ateca'nın güncel fiyatları merak ediliyor. İşte SEAT'ın Mayıs 2025 fiyat listesi detayları

20 Mayıs 2025 | 11:06
SEAT Mayıs 2025 Fiyatları Açıklandı: Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Modelleri Ne Kadar?

SEAT, 2025 yılı Mayıs ayı için güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın modelleri Ibiza, Leon, Arona ve Ateca'nın fiyatları açıklandı. Buna göre, SEAT Ibiza'nın FR donanımlı 1.0 EcoTSI 115 PS DSG versiyonu 1.620.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. SEAT Leon'un FR donanımlı 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG seçeneği 1.940.000 TL, aynı donanımın plug-in hibrit (PHEV) versiyonu ise 1.985.000 TL fiyat etiketine sahip. İşte tüm modellerdeki son durum

 

 

 

 

 

Bu fiyat listesi, SEAT'ın Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtmaktadır.

SEAT Leon Mayıs 2025 Fiyat Listesi:

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR: 1.940.000 TL
  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR: 1.985.000 TL

SEAT Arona Mayıs 2025 Fiyat Listesi:

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1.590.000 TL
  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR: 1.690.000 TL

SEAT Ateca Mayıs 2025 Fiyat Listesi:

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience: 2.180.000 TL
  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition': 2.430.000 TL

SEAT Ibiza Mayıs 2025 Fiyat Listesi:

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR: 1.620.000 TL
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