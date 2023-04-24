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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Mayıs zammı oranı belli oldu

Euronun son bir ayda yüzde 4 yükselmesi ile sıfır araç fiyatlarına Mayıs ayında ortalama yüzde 3 zam yapılması bekleniyor.

24 Nisan 2023 | 10:25
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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Mayıs zammı oranı belli oldu

Sıfır otomobil fiyatları için yeni zamlar kapıda. Ağırlıklı olarak euro kuruna bağlı otomobil fiyatları için zam gündemi yeniden açıldı. Son 1 ayda euro kuru yüzde 4,05 artarak 21,53’e çıkarken, dolar kuru aynı dönemde yüzde 1,96 artarak 19,40’a yükseldi.

Ekonomim'den Aysel Yücel’in haberine göre, sektör temsilcileri kur artışını Mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı.

Hemen hemen her marka kur artışı için Mayıs başına tarih veriyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret etti.

Gülan, “Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır. Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz.Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz.Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık 3 arasında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok” diye konuştu.

Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak.

Araç zamlarının asıl olarak seçim sonrasında görüleceği ifade ediliyor.

 

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