Otomotiv yetkili satıcılarından edinilen bilgilere göre, özellikle belirli segmentlerde rekabetin arttığı bu dönemde, tüketicilere özel finansman seçenekleri, takas indirimleri ve faizsiz kredi imkanları sunuluyor. Özellikle popüler modellerde yaşanan talep düşüşünü canlandırmak isteyen markaların, bahar kampanyalarıyla alıcıları cezbetmeye çalıştığı belirtiliyor. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum
1 Renault - CLIOevolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.371.000 ₺ techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.476.000 ₺
2 AUSTRALtechno mild hybrid 160 hp auto 2.180.000 ₺ techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.240.000 ₺ techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 2.600.000 ₺
5 FİAT - EGEA1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.154.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.409.900 TL
6 CROSS1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli: 1.344.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel: 1.724.900 TL
8 FORD KUGAModel T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.623.400 TL ST-Line SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.498.300 TL Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.204.200 TL
9 FORD - YENİ PUMATitanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit 1.485.000 TL Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1.765.500 TL ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1.974.800 TL
12 KİA - SportageSportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live 2.050.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 2.090.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - BenzinElegance Konfor 2.275.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 2.555.000 TL
Versiyonlar ve Fiyatları V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺ V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺