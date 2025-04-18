Otomotiv yetkili satıcılarından edinilen bilgilere göre, özellikle belirli segmentlerde rekabetin arttığı bu dönemde, tüketicilere özel finansman seçenekleri, takas indirimleri ve faizsiz kredi imkanları sunuluyor. Özellikle popüler modellerde yaşanan talep düşüşünü canlandırmak isteyen markaların, bahar kampanyalarıyla alıcıları cezbetmeye çalıştığı belirtiliyor. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum