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Sıfır otomobil fiyat listeleri: Renault, Fiat, Citroen, KİA, BYD, TOGG,... İşte 2025 Nisan sıfır otomobil fiyatları

2025 Nisan ayında otomobil almak isteyen vatandaşlar sıfır araçlardaki güncel satış fiyatını merak ediyorlar. İşte sıfır otomobillerde firmaların yayınladığı güncel fiyatlar

18 Nisan 2025 | 10:44
Son Güncellenme: 18 Nisan 2025 | 11:53
Sıfır otomobil fiyat listeleri: Renault, Fiat, Citroen, KİA, BYD, TOGG,... İşte 2025 Nisan sıfır otomobil fiyatları

Otomotiv yetkili satıcılarından edinilen bilgilere göre, özellikle belirli segmentlerde rekabetin arttığı bu dönemde, tüketicilere özel finansman seçenekleri, takas indirimleri ve faizsiz kredi imkanları sunuluyor. Özellikle popüler modellerde yaşanan talep düşüşünü canlandırmak isteyen markaların, bahar kampanyalarıyla alıcıları cezbetmeye çalıştığı belirtiliyor. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum

 

1 Renault - CLIO

Renault - CLIO evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.371.000 ₺ techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.476.000 ₺

2 AUSTRAL

AUSTRAL techno mild hybrid 160 hp auto 2.180.000 ₺ techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.240.000 ₺ techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 2.600.000 ₺

3 MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp 1.651.000 ₺ Iconic EV60 220 hp 1.781.000 ₺

4 RAFALE

RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 2.663.000 ₺

5 FİAT - EGEA

FİAT - EGEA 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.154.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.409.900 TL

6 CROSS

CROSS 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli: 1.344.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel: 1.724.900 TL

7 Fiat 500e La Prima

Fiat 500e La Prima 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.589.900 TL

8 FORD KUGA

FORD KUGA Model T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.623.400 TL ST-Line SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.498.300 TL Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.204.200 TL

9 FORD - YENİ PUMA

FORD - YENİ PUMA Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit 1.485.000 TL Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1.765.500 TL ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1.974.800 TL

10 KİA Ceed HB

KİA Ceed HB Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.780.000 TL

11 KİA XCeed

KİA XCeed XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.845.000 TL

12 KİA - Sportage

KİA - Sportage Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live 2.050.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 2.090.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - BenzinElegance Konfor 2.275.000 TL Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 2.555.000 TL
Versiyonlar ve Fiyatları V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 ₺ V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 ₺

14 BYD HAN

BYD HAN BYD HAN Executive 3.490.000 ₺

15 BYD TANG

BYD TANG BYD TANG Flagship 3.950.000 ₺

16 CITROEN C4

CITROEN C4 1.2 PureTech You 2025 1.590.000 TL 130 HP - EAT8 Max 2025 1.710.000 TL

17 CITROEN C4 X

CITROEN C4 X 1.2 PureTech You 2025 1.610.000 TL 130 HP - EAT8 Max 2025 1.690.000 TL
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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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