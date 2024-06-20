Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte marka marka son kampanyalar

Otomobil markaları 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi elinde stokları eritmek için kampanyalara hız verdi. Haziranda yüzde 40 ek vergiye maruz kalan Çinli markaların kampanyaları da dikkat çekiyor. İşte marka marka sıfır otomobilde son kampanyalar...







1 BYD Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan Çinli markanın ATTO 3 modeli, aynı zamanda 300 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.

2 CITROEN Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor. C3 Aircross modeline, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

3 C4 ve C4 X C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise haziran ayında, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 180 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

4 Ami Şehir içi mobilite aracı Ami'de de, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi kampanyasından faydalanmayan müşterilere 40 bin TL nakit indirim imkanı sağlanıyor.

5 Berlingo Kombi Berlingo Kombi ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

6 DS AUTOMOBILES DS 7 modelleri, 900 bin TL’ye varan 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ile Haziran ayı boyunca satışa sunuluyor.

7 HONDA Honda’nın kampanyası kapsamında City modeline sahip olmak isteyenlere haziran ayı boyunca 225 bin TL indirim veya 250 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

8 MERCEDES-BENZ Alman markanın C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 2,39 faizli ödeme seçeneği yer alıyor.

EQA 250 ve EQB 250 için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Haziran ayında kurumsal müşteriler 500 bin TL'ye kadar krediye 12 ay vadede yüzde 0 faiz ile araçlarını alabiliyor. Ayrıca, 24 ay yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 2,39'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

EQS 450 otomobilleri alacak kurumsal müşterilere de wallbox, 2 yıl kasko ve ücretsiz 2 servis bakımı sunuluyor.

11 MG Markanın benzinli ZS modeli 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi ve 1 milyon 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor., Yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli için ise sınırlı bir süre için geçerli 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 599 bin TL fiyatını devreye alındı.

Markanın benzinli ZS modeli 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi ve 1 milyon 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor., Yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli için ise sınırlı bir süre için geçerli 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 599 bin TL fiyatını devreye alındı.

HS Luxury 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağına ek olarak ön satışa özel sınırlı bir süre için 1 milyon 549 bin TL'den satışa sunuluyor.

Yüzde 100 elektrikli MG4 modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar, 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 159 bin TL’den başlayan Haziran ayına özel fiyatlardan yararlanabilecek.

15 OPEL Opel'in kampanyasında, Corsa Elektrik 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Astra 200 bin TL'ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

Markanın hafif ticari araç modelleri yeni Combo, yeni Combo Cargo, yeni Vivaro ve yeni Movano 225 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Zafira, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

PEUGEOT 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. 208'i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz yüzde kredi ile, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasiteli 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

24 SUZUKI Japon üretici Suzuki, haziran ayına özel Swift Hibrit'i satın almak isteyenlere 0 faizli 150 bin TL kredi veya 100 bin TL takas desteği imkanları sunuyor.

S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar haziran ayı boyunca 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL'ye varan takas desteğinden faydalanabilecek.

Vitara Hibrit'te 200 bin TL için yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin TL'lik takas desteği imkanları sunuluyor.

Jimny modelinde de yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL takas desteği devreye alındı.

28 SWM SWM Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan SWM Motors, G01 modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sunuyor.

G01F modeline ise 300 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.