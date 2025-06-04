ARA
DOLAR
39,13
-0,05%
DOLAR
EURO
44,89
0,87%
EURO
GRAM ALTIN
4233,55
0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
9462,25
2,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sıkıntılı günler geçiren otomobil devinin CEO'su yeni plana güveniyor

Nissan CEO'su Ivan Espinosa, kısa vadede odaklarının zor durumdaki otomobil üreticisini işleri düzeltmek olduğunu söyledi. Nissan CEO'su, devasa tasarruf planının zor durumdaki otomobil üreticisini düzlüğe çıkartacağına inanıyor.

04 Haziran 2025 | 15:46
Sıkıntılı günler geçiren otomobil devinin CEO'su yeni plana güveniyor

CNBC'nin haberine göre şirket, düşen satışlar, elektrikli araçlara geçiş ve özellikle Çinli rakiplerden gelen yoğun küresel rekabetle mücadele ediyor.

CNBC’nin "Squawk Box Europe" programına konuşan Espinosa, "Kısa vadede odaklandığımız şey kendimizi düzeltmektir. Planın yeterli ve sağlam olduğuna inanıyoruz" dedi.

Habere göre Espinosa, Nisan ayında Japon otomobil üreticisinin liderliğini devraldı ve sıkıntılı durumu düzeltmek için büyük bir değişim süreci başlattı. Espinoza, geçen ay şirketin 11.000 kişiyi işten çıkarma ve yedi fabrikayı kapatma planlarını açıkladı.

Espinosa'ya göre sorunun temeli 1, 2 yıllık değil. 8-10 yıl once büyüme hedefleri çok yükseti. Habere göre Nissan yönetimi daha önce yıllık 8 milyon araç satışı hedeflemişti ve bu doğrultuda kapasite, insan kaynakları ve sermaye konusunda büyük yatırımlar yaptı. Ancak şirket, yıllık 5,6 milyonluk zirvesine 2016 yılında ulaştı ve şu an Nissan, yıllık 3,3 milyon ila 3,4 milyon araç satışı yapıyor.

Espinoza, şimdi şirketi yeşinden şekillendirdiklerini,maliyet üzerine alıştıklarını belirtiyor ve "Şirketi yeniden şekillendiriyoruz ve bu yüzden maliyet üzerinde çabalarımızı hızlandırdık. Yeni Re: Nissan planımız altında çok derinlemesine girişimlerimiz var, buna adanmış durumdayız" diyor. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4233,55 0,31%
  • ALTIN ONS 3365,15 0,35%
  • BIST 100 9462,25 2%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,207 -0,472%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36797 -0,297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,25 0,4885%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1302 -0,0489%
  • EURO/DOLAR 1,1419 0,4257%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8945 0,865%
  • STERLIN/DOLAR 1,35548 0,27965%
Borsa Haberleri
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL