CNBC'nin haberine göre şirket, düşen satışlar, elektrikli araçlara geçiş ve özellikle Çinli rakiplerden gelen yoğun küresel rekabetle mücadele ediyor.

CNBC’nin "Squawk Box Europe" programına konuşan Espinosa, "Kısa vadede odaklandığımız şey kendimizi düzeltmektir. Planın yeterli ve sağlam olduğuna inanıyoruz" dedi.

Habere göre Espinosa, Nisan ayında Japon otomobil üreticisinin liderliğini devraldı ve sıkıntılı durumu düzeltmek için büyük bir değişim süreci başlattı. Espinoza, geçen ay şirketin 11.000 kişiyi işten çıkarma ve yedi fabrikayı kapatma planlarını açıkladı.

Espinosa'ya göre sorunun temeli 1, 2 yıllık değil. 8-10 yıl once büyüme hedefleri çok yükseti. Habere göre Nissan yönetimi daha önce yıllık 8 milyon araç satışı hedeflemişti ve bu doğrultuda kapasite, insan kaynakları ve sermaye konusunda büyük yatırımlar yaptı. Ancak şirket, yıllık 5,6 milyonluk zirvesine 2016 yılında ulaştı ve şu an Nissan, yıllık 3,3 milyon ila 3,4 milyon araç satışı yapıyor.

Espinoza, şimdi şirketi yeşinden şekillendirdiklerini,maliyet üzerine alıştıklarını belirtiyor ve "Şirketi yeniden şekillendiriyoruz ve bu yüzden maliyet üzerinde çabalarımızı hızlandırdık. Yeni Re: Nissan planımız altında çok derinlemesine girişimlerimiz var, buna adanmış durumdayız" diyor.

