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Sitelerdeki elektrikli şarj istasyonları tartışmaları için 1 yorum

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça konut sitelerindeki şarj istasyonları da artıyor. Ancak ortak alan olarak geçmeyen bu noktaların park yeri olarak kullanılması sorunlara yol açabiliyor. TESKON Genel Başkanı Sağır, ihlallerin önlenmesi için yasal yaptırımlar tanımlanması gerektiğini söylüyor.

29 Mayıs 2025 | 11:55
Sitelerdeki elektrikli şarj istasyonları tartışmaları için 1 yorum

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, son dönemde site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştığını, bununla birlikte ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2021'de yayımladığı yönetmelikte bu alanların tanımının ve işletme koşullarının net şekilde ortaya konulduğunu anımsatan Sağır, birçok sitede elektrikli şarj istasyonunun altyapısının tamamlanarak işletmeye alındığını ancak "boş yer" gibi görülerek arabaların park edildiğini anlattı.

Sağır, bu alanların sıradan otopark yeri olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Site ve apartmanlardaki elektrikli şarj istasyonları sadece ortak alan değil, belirli teknik şartlara göre oluşturulmuş özel kullanım yerleridir. Bu bölgelerin işgal edilmesi, sadece bir komşuluk ayıbı değil, aynı zamanda hukuken de ciddi bir ihlaldir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesi herkesin ortak alanları kullanırken birbirine saygı göstermesini zorunlu kılar."

‘UYARI LEVHALARI KONULMALI’

Sağır, bunun "kabul edilemez" olduğunu dile getirerek, "Site yönetimleri ve denetim kurulları, şarj alanlarının işleviyle ilgili bilgilendirme yapmalı, uygun uyarı levhaları koymalı, site iç yönergelerine bu kurallar açıkça yazılmalı. Gerekirse tekrarlı ihlallerde Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlatılmalı. Çünkü bu sadece bir park ihlali değil, enerjiye, çevreye ve gelişen teknolojiye saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağır, elektrikli araçların artık lüks değil bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, karbon salımını azaltmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu geçişin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

‘PARA CEZALARI TANIMLANMALI’

Kamu otoritelerine çağrıda bulunan Sağır, şunları kaydetti:

"Bu tür ihlallerin önlenmesi için açık yasal yaptırımlar ve özellikle idari para cezaları tanımlanmalı. Bugün nasıl engelli alanlarına park eden araçlara ceza uygulanıyorsa şarj istasyonlarına izinsiz park yapanlara da benzer bir uygulama gelmeli. Biz bu alanların sadece altyapısını değil, hukuki ve sosyal zeminini de oluşturmakla yükümlüyüz. Site yöneticilerimiz, sakinlerimiz ve ilgili tüm kurumlar bu bilinçle hareket etmeli. Konfederasyon olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyor, çözüm için sahadan gelen talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz."

 

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