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Skoda Elroq modelini ilk kez kamuflajlı olarak gösterdi

Škoda'nın C-SUV segmentindeki ilk elektriklisi olan Elroq kamuflajlı olarak gösterildi. Sonbahar aylarında gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle Elroq'un tüm detayları sergilenecek...

10 Temmuz 2024 | 01:42
Skoda Elroq modelini ilk kez kamuflajlı olarak gösterdi

Markanın açıklamasına göre yeni Elroq satışa sunulduğunda markanın tam elektrikli ürün gamı kompakt SUV segmentine genişleyecek.Elroq, yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen ilk Škoda modeli olacak. Tamamen yeni elektrikli Škoda Elroq, outdoor maceralar için yol arkadaşı olma hedefinde.  İşte paylaşılan detaylar:

1 Tek şarjla 560 kilometreye kadar menzil

Tek şarjla 560 kilometreye kadar menzil Markanın açıklamasına göre yeni model, 50, 60, 85 ve 85x olmak üzere dört farklı seçeneklerle gelecek. Elroq farklı batarya ve 125-220 kW arasında güç çıkışları sunan versiyonlarla tercih edilebilecek.

2 Kapasite

Kapasite Giriş seviyesi Elroq 50, 55 kWh batarya kapasitesine sahip arkadan itişli ve arka aksta 125 kW güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Elroq 60 ise 63 kWh batarya ve 150 kW elektrik motoruyla sunulacak. Elroq 85 ve Elroq 85x varyantları 82 kWh batarya ile donatıldı. Arkadan itişli Elroq 85'in maksimum gücü 210 kW olurken, Elroq 85x ön aksta ek bir elektrik motoru daha içeriyor. Elroq 85x standart olarak dört tekerlekten çekiş ve 220 kW güç sunuyor. Bununla birlikte Elroq, tek şarjla 560 kilometreden daha fazla menzil vadediyor.

3 Şarj

Şarj Yeni Škoda Elroq'un tüm versiyonları, farklı oranlarda DC hızlı şarjı destekliyor. Açıklamaya göre 175 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyen Elroq’un bataryası, 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

4 Bagaj hacmi

Bagaj hacmi 470 litre bagaj hacmine sahip Elroq, arka koltuklar katlandığında 1580 litrelik hacim sunuyor.

5 6 farklı model...

6 farklı model... Yeni Elroq, Škoda'nın önümüzdeki dönemde 6 tam elektrikli modelden oluşacak e-mobilite atağını hızlandıracak. Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé'nin ardından MEB modüler elektrikli otomobil platformunu kullanan üçüncü Škoda modeli olacak.

6 Elroq'un ardından Epiq

Elroq'un ardından Epiq Elroq’un ardından 2025 yılında ise B-SUV elektrikli modeli Epiq tanıtılacak.

7 Elektrikli ürün gamı

Elektrikli ürün gamı Böylece Enyaq, Enyaq Coupe, Enyaq Coupe RS, Enyaq L&K, Elroq ve Epiq ile elektrik ürün gamı müşterilerin beğenisine sunulacak.
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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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