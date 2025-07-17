Skoda Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

- Skoda sahibi olmak isteyenler, markanın B-SUV sınıfındaki modeli Kamiq ile sportif tasarımı ile dikkat çeken otomobili Scala Monte Carlo için 200.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi desteğinden yararlanabiliyor.
- Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia içinse Skoda, tüzel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 2,49 faiz oranı ile 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.
- Skoda’nın kompakt SUV sınıfındaki modeli Karoq’a Yüce Auto-Skoda Yetkili Satıcılarında temmuz ayına özel fırsatlarla sahip olunabiliyor.
- Temmuz sonuna kadar sürecek ve tüm yetkili satıcılarda geçerli kampanya kapsamında marka, müşterilerine en uygun faiz oranları ile kredi seçenekleri sunuyor.