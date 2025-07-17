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Skoda Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

Skoda Superb için marka, temmuz ayına özel uygun fiyat ve tüzel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 2,49 faiz oranı ile 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

17 Temmuz 2025 | 15:42
Skoda Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu
  • Skoda sahibi olmak isteyenler, markanın B-SUV sınıfındaki modeli Kamiq ile sportif tasarımı ile dikkat çeken otomobili Scala Monte Carlo için 200.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi desteğinden yararlanabiliyor. 
     
  • Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia içinse Skoda, tüzel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 2,49 faiz oranı ile 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.
     
  • Skoda’nın kompakt SUV sınıfındaki modeli Karoq’a Yüce Auto-Skoda Yetkili Satıcılarında temmuz ayına özel fırsatlarla sahip olunabiliyor. 
     
  • Temmuz sonuna kadar sürecek ve tüm yetkili satıcılarda geçerli kampanya kapsamında marka, müşterilerine en uygun faiz oranları ile kredi seçenekleri sunuyor. 
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