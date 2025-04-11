Stellantis'in araç teslimatları ilk çeyrekte düştü

Stellantis, ilk çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Stellantis’in araç satışları ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşerek 1,2 milyona geriledi.

Şirketin, Avrupa’dan sonra ikinci en önemli pazarı olan Kuzey Amerika’da satışları yüzde 20 düşerek 325 bine indi.

Stellantis bu bölgedeki düşüşü, diğer etkilerin yanında üretimi yavaşlatan uzun bir tatil sezonu gibi takvim etkilerine bağladı.

Şirketin açıklamasında martta Kuzey Amerika bölgesindeki müşterilerden gelen siparişlerin Temmuz 2023'ten bu yana en iyi seviyede olduğuna da dikkati çekildi.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Avrupa’da araç teslimatlarının yüzde 8 azalarak 568 bine düştüğüne vurgu yapıldı.

Avrupalı üreticinin Çin, Hindistan ve Asya Pasifik’te satışları aynı dönemde yüzde 20 gerilerken, Güney Amerika'da yüzde 19'luk artış kaydetti.