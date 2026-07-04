Stellantis’in yeni yol haritası: FaSTLAne 2030 ile bölgesel dönüşüm

Stellantis, bölgesel büyüme hamlesini yeni FaSTLAne 2030 stratejisi kapsamında güçlendiriyor. Bu kapsamda Stellantis Orta Doğu ve Afrika (MEA), bölgenin önde gelen otomotiv ve iş dünyası basın kuruluşlarını bir araya getirdi.



Etkinlikte Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü (COO) Samir Cherfan, FaSTLAne 2030 stratejisini, bölgedeki uygulama planı ve büyüme vizyonuna odaklanarak paylaştı.



Satışların yüzde 90’ı bölgesel üretimden



Bölgedeki gelirlerini yüzde 40 artırırken çift haneli faaliyet kârlılığını koruma hedefini açıklayan Stellantis, bu büyümeyi araç tedarik modelinde gerçekleştirilecek önemli bir dönüşümle destekleyecek. Şirket, satışlarının yüzde 90'ını, bölgesel olarak üretilecek veya Asya'dan tedarik edilecek rekabetçi 22 modelden oluşturmayı hedefliyor. Orta Doğu ve Afrika’nın, Stellantis'in büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyleyen Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, “Bugün güçlü kârlılık ile önemli bir ölçeğe ulaşmış durumdayız. FaSTLAne 2030 ile birlikte tedarik modelimizi dönüştürerek, üretim altyapımızı en verimli şekilde değerlendirerek ve odaklı ürün stratejimizi hayata geçirerek bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere uygulama sürecimizi hızlandırıyoruz” dedi.



Orta Doğu ve Afrika, bugün dünya nüfusunun yüzde 25’ine ev sahipliği yaparken, önümüzdeki on yıllarda bu oranın yüzde 40’a ulaşması beklenen ve küresel ölçekte en hızlı büyüyen otomotiv bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Stellantis ise son dört yıldır üst üste bölgenin en büyük ikinci otomotiv grubu konumunu koruyor. Şirket, yıllık 500 binin üzerinde araç satışı ve sürdürülebilir çift haneli kârlılığıyla güçlü performansını devam ettiriyor.



Hedef Türkiye’de pazar liderliğini güçlendirmek



Stellantis, bu güçlü temelin üzerine inşa ederek üretim ve ticari yapılanmasını daha da hızlandıracak. Akdeniz bölgesinde, Fas ve Türkiye'de bulunan ve toplam 800 bin adet üretim kapasitesine sahip yüksek rekabet gücündeki üretim tesislerinden azami ölçüde faydalanırken, Türkiye'de pazar liderliğini güçlendirmeyi ve FIAT markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı hedefliyor.

Cezayir’de ise üretim faaliyetleri daha yüksek yerlileştirme oranlarıyla genişletilmeye devam edecek. Orta Doğu ve Güney Afrika’da ise rekabetçi tedarik edilen araçlar ve yerelleştirme çalışmalarıyla ürün gamı güçlendirilerek performansın artırılması hedefleniyor. Bu dönüşüm süreci halihazırda başlamış olup, uygulamanın 2028 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Stellantis, bu büyüme yolculuğunu ölçek ekonomisi ve verimlilik odaklı disiplinli bir ürün stratejisiyle destekleyecek.

Bölgesel satışların yüzde 90’ını oluşturması beklenen 22 modelden oluşan ana ürün gamı, ortaklıklar ve eş finansman modelleriyle desteklenen yıllık yaklaşık 300 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek. Bu modellerin yarısı bölgesel üretim tesislerinde üretilecek, kalan kısmı ise farklı segment ve pazarlarda rekabetçiliği artırmak amacıyla Asya'dan tedarik edilecek.

Bu yaklaşım doğrultusunda Stellantis; rekabetçi üretim gücü, hedef odaklı yatırımlar ve sadeleştirilmiş ürün stratejisini bir araya getirerek Orta Doğu ve Afrika genelinde sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi hızlandırmayı, aynı zamanda bölgedeki uzun vadeli varlığını güçlendirmeyi ve yerel ekonomilere katkısını artırmayı amaçlıyor.