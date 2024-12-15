Stellantis ve CATL 4.1 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı

Stellantisten yapılan açıklamaya göre, batarya tesisi tamamen karbon nötr olarak tasarlanacak ve birkaç aşama ve yatırım planıyla hayata geçirilecek.

Tesis, Stellantis'in İspanya Zaragoza fabrikasında 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması hedefleniyor. Tesis, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının gelişimine ve İspanya ile Avrupa Birliği yetkililerin desteğine bağlı olarak 50 gigawatt saat kapasiteye kadar çıkabilecek.

CATL ve Stellantis arasındaki yüzde 50-50 ortak girişim, Stellantis'in Avrupa'daki sınıfının en iyi LFP çözümlerini geliştirecek ve otomobil üreticisinin daha kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı orta menzilli B ve C segment batarya elektrikli binek otomobil, crossover ve SUV araçlar sunmasını sağlayacak.

Kasım 2023'te Stellantis ve CATL, Avrupa'da elektrikli araç üretimi için LFP batarya hücrelerinin ve modüllerinin yerel tedariki için bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı imzaladı. İki şirket böylece iki stratejik alanda uzun vadeli bir işbirliği oluşturdu. Bu işbirliği Stellantis'in gelişmiş batarya elektrikli araçlarını (BEV) desteklemek üzere iddialı bir teknoloji yol haritası oluşturmayı ve batarya değer zincirini daha da güçlendirmek için fırsatları belirlemeyi hedefliyor.

Faaliyette olan Almanya ve Macaristan'daki iki tesisiyle Avrupa'ya en güncel batarya üretim teknolojisini sağlayan CATL, İspanya'daki tesis ile, müşterilerin iklim hedeflerini destekleme becerilerini daha da geliştirecek. Ayrıca marka bu girişimiyle Avrupa'daki ve küresel pazarlardaki elektrikli mobilite ve enerji geçiş çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını daha da vurguluyor. Stellantis ise, müşterilerin tüm gereksinimlerine cevap vermek üzere lityum-iyon nikel manganez kobalt (NMC) ve lityum demir fosfat (LFP) olmak üzere ikili kimya yaklaşımını izliyor ve yenilikçi batarya hücresi ve paketi teknolojilerini araştırıyor.

Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil, kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile net sıfır karbon bir şirket olma yolunda ilerliyor. Söz konusu işlemin 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis olarak müşterilerine rekabetçi elektrikli araçlar sunmak adına mevcut tüm gelişmiş batarya teknolojilerini kullanarak karbondan arındırılmış bir geleceğe kendilerini adamış durumda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ortağımız CATL ile hayata geçirdiğimiz bu ortak girişim, temiz ve yenilenebilir enerjide zaten lider olan bir üretim tesisine yenilikçi batarya üretimini de ekleyerek 360 derece sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesine yardımcı olacak. İspanyol yetkililer de dahil olmak üzere bu girişimin hayata geçmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara devam eden destekleri için teşekkür etmek istiyorum."

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Robin Zeng de ortak girişimin, Stellantis ile olan işbirliklerini yeni zirvelere taşıdığını ifade etti.

Zeng, son derece gelişmiş batarya teknolojileri ve üstün işletme bilgilerinin, Stellantis'in Zaragoza'da yerel olarak iş yapma konusundaki onlarca yıllık deneyimiyle bir araya gelmesiyle sektörde büyük bir başarı hikayesi yazacaklarına inandıklarını aktardı.

CATL'nin hedefinin sıfır karbon teknolojisini dünya genelinde erişilebilir hale getirmek olduğunu kaydeden Zeng, "Daha yenilikçi işbirliği modelleriyle ortaklarımızla küresel çapta işbirliği yapmak için heyecanla bekliyoruz." açıklamasında bulundu. AA