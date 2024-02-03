Suzuki Şubat ayı kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada markanın şubat ayında tüm modellerinde avantajlı kredi ve takas desteği seçeneği sunduğu, sınırlı sayıdaki 2023 model Suzuki modellerine avantajlı fiyat seçenekleri olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya detayları şöyle:

1 Swift Hibrit Swift Hibrit, 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Swift, 2023 model versiyonlarında şubat ayına özel; GL Techno donanımında 1.078.000 TL, GLX Premium donanımında ise 1.138.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

2 Suzuki S-Cross Hibrit 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 2023 model S-Cross sahibi olmak isteyen, kredi desteğinden faydalanmayan kullanıcılar 1.444.000 TL’den başlayan fiyatlarla otomobili satın alabiliyor.

3 Suzuki Vitara Hibrit Markanın açıklamasına göre Şubat ayına özel 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle veya 70 bin TL takas desteği seçeneğiyle satışa sunuluyor. Şubat ayında kredi desteğinden faydalanmayan müşterilere özel 2023 model Vitara GL Elegance Tek Renk seçeneği 1.354.000 TL’den satışa sunuluyor. 2024 model Vitara Hibrit’in fiyatı ise 0 faizli kredi desteğinin kullanılmadığı satın alımlarda 1.394.000 TL’den başlıyor.