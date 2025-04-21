T10F teknik özellikleri belli oldu... TOGG'un merakla beklenen modeli T10F hangi motor seçeneği ile geliyor? İşte detaylar

T10F, kullanıcısının farklı beklentilerine cevap vermek üzere iki ayrı motor seçeneğiyle sunuluyor.

Arka tekerlekten çekiş sistemine sahip modelinde, tek bir motor görev alıyor ve bu motor 218 beygir güç ile 350 Nm tork üretiyor. Bu konfigürasyon, etkileyici bir çeviklik sunarak 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 7,2 saniyede ulaşabiliyor.

Daha yüksek bir performans ve dinamizm arayanlar için ise dört tekerlekten çekişli bir versiyon bulunuyor. Bu seçenekte, iki motorun çalışmasıyla toplamda 435 beygir güç ve 700 Nm tork elde ediliyor. Bu güçlü kombinasyon sayesinde T10F, sadece 4,4 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarak adeta spor otomobillerle yarışıyor.



Uçtan Uca Ekran

T10F'in iç mekanında 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek teknolojiden oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi bulunacak. Hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası, Snapdragon® işlemcili dijital kokpit teknolojisi ve yeni koltuk, direksiyon simidi ve kapı kolu tasarım öğeleriyle farklılaşan iç mekan alternatifleri.

'V2L' (Araçtan Yüke) teknolojisi

Bağlantılı özellikleri sayesinde T10F modeline sahip kullanıcılar, Trumore uygulaması üzerinden veya anahtar kartlarını tarayarak cihazlarına giriş yapıp çalıştırabilecekler.

Ayrıca 'V2L' (Araçtan Yüke) teknolojisine sahip olacak T10F, harici güç kaynağı olarak da kullanılacak.

Türkiye'nin Renkleri'ne iki yeni ekleme

Türkiye'nin Renkleri'ne iki yeni isim daha eklendi. Duygusal Doğu ve rasyonel Batı kültürünün unsurlarını bir araya getiren T10F, iki yeni Türkiye rengi ve kontrast tavan seçeneğinin yanı sıra güncellenmiş ön ızgara tasarımı ve yeni jant seçeneğiyle kullanıcılarına modern ve sportif bir dış tasarım sunuyor.

T10F'nin özellikleri

Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

"T10F için nisan-mayıs aylarından itibaren ön talep toplamaya başlayacağız"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Togg'un "fastback" olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

"Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.

Yani biz dünyanın bir tarafında geliştirilen bir modeli getirip ülkemize sunmuyoruz. Tamamen kendi doğamıza uygun taleplerden ortaya çıkan modelleri üretiyoruz. Onun için de bu konudaki liderliğimizi açık ara sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda satılan araç sayısı belli, şöyle bakalım. Togg, Türkiye'de ilk kullanıcısıyla buluştuğunda hem kullanıcının elektrikli araç deneyimi yoktu hem ülkemizin de elektrikli araç üretim deneyimi yoktu. Buna rağmen çok büyük başarıyla piyasaya girdik. Önümüzdeki dönemde bu tercih edilme oranının çok daha yükseleceğini görüyorum."