Hattat Holding şirketi Hema Otomotiv, Anadolu 500’de istihdamını en çok artıran şirket oldu. Fren üretiminde tek yerli şirket olan Hema Otomotiv, 2019’da istihdamını yüzde 230,5 artırmayı başardı.

Şirket, pandemiye rağmen yatırıma devam edecek. Hattat Holding şirketlerinden Hema Otomotiv’in temelleri 1996 yılında atıldı.

Hema Endüstri bünyesinde fren fabrikası olarak faaliyete geçen şirket, grubun otomotiv sektörüne verdiği öneme paralel olarak, hafif ticari araç ve otomobil üreticilerinin taleplerine daha iyi odaklanmak amacıyla 2006 yılında Hema Otomotiv Sistemleri olarak faaliyet göstermeye başladı.

Fren üretimi konusunda Türkiye’deki tek yerli şirket olan Hema Otomotiv, 2019 yılında istihdamını yüzde 230,5 artırmayı başararak ‘Anadolu 500’ araştırmasında istihdam kategorisinin birincisi oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.