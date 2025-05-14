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Tarife belirsizliği etkilemedi: Elektrikli araç satışları artıyor

Elektrikli araç satışları, küresel çaptaki ticaret belirsizliklerine rağmen nisanda yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi.

14 Mayıs 2025 | 09:20
Tarife belirsizliği etkilemedi: Elektrikli araç satışları artıyor

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, nisanda 1,5 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satışlar yıllık bazda yüzde 29 büyümeye işaret ederken, aylık bazda yüzde 12 gerileme kaydedildi.

Dünyada bu yıl ocak-nisan dönemindeki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 5,6 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki satışların 3,3 milyonu Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 35 arttı.

Çin'de nisandaki satışlar yıllık bazda yüzde 32 yükseldi ancak aylık bazda yüzde 9 düştü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde elektrikli araç ve parçalarına yönelik tarifeler uygulanmaya devam ederken, Çin'den ABD'ye önemli miktarda elektrikli araç ihracatı yapılmadığından, bu tarifelerin satışlarda büyük bir etkisi görülmüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçlara yönelik açıkladığı yüzde 25 gümrük tarifesi bulunuyor.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ BÜYÜME

Elektrikli araç satışları yılın ilk dört ayında Avrupa'da yıllık bazda yüzde 25 büyüdü ve 1,2 milyona çıktı.

Avrupa'daki büyük pazarlarda yılın ilk dört ayında güçlü büyüme görüldü. Satışlar, söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 42, İtalya'da yüzde 56, İspanya'da yüzde 57 ve İngiltere'de yüzde 32 yükseldi.

Tüketici teşviklerinin zayıfladığı Fransa'da satışlar aynı dönemde yüzde 14 geriledi.

ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika pazarında elektrikli araç satışları ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Meksika, Çin'in ülkeye ihracatındaki yükselişe bağlı olarak satışların en hızlı büyüdüğü pazar oldu.

Dünyanın geri kalanında ilk dört aydaki elektrikli araç satışları da yıllık bazda yüzde 37 artışla 500 bine ulaştı.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, devam eden tarife müzakerelerinin elektrikli araç sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Ancak Çin ve Avrupa'daki yerli üreticiler sessizce iyi performans göstermeye ve pazar paylarını artırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği, bu yılki elektrikli araç satışları açısından kesinlikle bir başarı öyküsü. Avrupa'daki emisyon hedefleri, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için sektörü ateşledi." ifadelerini kullandı.

 

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Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
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Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
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