Tatilcilerin %66’sı kendi aracıyla seyahat tercih ediyor

Haziran ayında 2.127 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, tatil planlayan kullanıcıların büyük bölümünün deniz rotalarını tercih ettiğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre tatil planlayanların %62’si deniz tatili rotalarını seçerken, katılımcıların %66’sı tatil yolculuklarında kendi araçlarıyla seyahat etmeyi planlıyor. Kendi aracıyla yola çıkacak kullanıcıların tercih nedenleri arasında ise aile ile seyahatte maliyet avantajı sağlaması ve özgürce rota değiştirebilme imkanı öne çıkıyor.

Araştırmada kullanıcılara “Yaz tatilinizi hangi ay yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcılar arasında temmuz ayı %17 ile ilk sırada yer aldı. Temmuz’u %13 ile Ağustos, %10 ile Haziran ve %8 ile Eylül takip etti. Katılımcıların %48’i tatil planladığını belirtti, kalan kesimin ise henüz bir planı bulunmuyor.

Deniz tatili rotaları açık ara önde

Tatil planlayan katılımcılara yöneltilen “Bu yaz hangi tür tatil rotası sizi daha çok cezbediyor?” sorusunda, %62 ile deniz tatili rotaları ilk sırada yer aldı. Katılımcıların %14’ü yurt dışı rotalarını tercih ederken, %10’u kamp ve karavan rotalarını seçti. Gastronomi rotaları ile diğer seçenekler ise %7’şer pay aldı.

Seyahatte ilk tercih otomobil

Araştırmada katılımcılara “Tatile hangi ulaşım yöntemiyle gitmeyi planlıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre otomobil açık ara en çok tercih edilen ulaşım yöntemi olarak öne çıkıyor. Katılımcıların %66’sı tatil seyahatlerinde kendi araçlarını kullanmayı planladığını belirtirken, %19’u uçakla, %7’si otobüsle, %6’sı kiralık araçla seyahat edeceğini ifade ediyor. Diğer ulaşım yöntemlerini tercih edenlerin oranı ise %2 seviyesinde kalıyor.

Kendi aracıyla seyahat etmeyi tercih eden katılımcılara “Tatil için otomobille yolculuk tercih etmenizin sebepleri neler?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %35’i aile ile seyahatte maliyet avantajı sağladığını belirtirken, %32’si özgürce rota değiştirebilmeyi önemli bir avantaj olarak görüyor. Katılımcıların %25’i istedikleri yerde mola verebilmeyi tercih sebebi olarak gösterirken, %7’si bagaj avantajını öne çıkarıyor.

Uzun yol planları dikkat çekiyor

“Tatil için kaç kilometrelik yol yapmayı planlıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlara göre katılımcıların %27’si 2.000 kilometrenin üzerinde yol yapmayı planlıyor. Katılımcıların %26’sı 1.001-2.000 kilometre, %24’ü 601-1.000 kilometre, %15’i 301-600 kilometre ve %9’u ise 0-300 kilometre arasında yol yapmayı planladığını belirtiyor.

Araştırmada son olarak “Türkiye’de otomobille en çok gitmek istediğiniz rota hangisi?” sorusu yöneltildi. Yanıtlayanların %33’ü Türkiye turunu tercih ederken, %27’si Ege kıyılarını, %18’i Akdeniz kıyılarını, %11’i Karadeniz yaylalarını ve %7’si Doğu rotalarını tercih ettiğini aktarıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Araştırmamız, yaz tatili planlayan kullanıcılar için otomobilin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda seyahat deneyiminin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Katılımcıların büyük bölümünün kendi araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi, sürücüler için esneklik ve maliyet avantajının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ailece yapılan seyahatlerde kendi aracıyla yolculuk etmek, kullanıcılara rota ve mola noktalarını özgürce belirleme imkanı sunuyor. Yaz döneminde uzun yolculukların artmasıyla birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri ve güvenli sürüş kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.” dedi.