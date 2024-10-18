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Temsa'dan Fransa'ya 6 bininci araç teslimatı

Avrupa'da büyümesini sürdüren Temsa, Fransa'ya gerçekleştirdiği son otobüs teslimatıyla birlikte, ülkedeki araç sayısını 6 bine çıkardı.

18 Ekim 2024 | 10:09
Temsa'dan Fransa'ya 6 bininci araç teslimatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding - PPF Group ortaklığında büyümesini sürdüren Temsa, yeni teslimatlarla Türkiye ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Bugüne kadar 70'e yakın ülkeye 15 binden fazla araç ihraç eden şirket, son olarak Fransa'nın Vosges bölgesinde faaliyet gösteren Tchizz Voyages - Cars Ferry isimli operatöre gerçekleştirdiği "LD SB Plus 13" model araç teslimatıyla yurt dışı pazarlarında başarıya imza attı. Son yapılan teslimatla birlikte, Fransa'da yollara çıkan Temsa markalı araç sayısı 6 bine ulaştı. Fransa bu araç sayısıyla, dünyada en fazla Temsa markalı araca ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, 2020'den bu yana sürdürülebilir bir şekilde ihracat hacimlerini artırdıklarını belirtti.

Güzel, "2023'te, Temsa'nın ihracat pazarlarında rekor büyüme oranlarına ulaştık. Bu güçlü performansı 2024'te de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde de ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet olarak yüzde 32, ciro olarak ise dolar bazında yüzde 68'lik bir artış gösterdi. Temsa olarak, yurt dışı operasyonlarımıza sadece araç satışı olarak bakmıyoruz. Bayi ve tedarikçi ağımız, satış sonrası hizmetlerimiz, öncelikli pazarlardaki müşteri etkinliklerimizle, ilgili ülkelerin ve sektör dinamiklerinin nabzını tutuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Müşterilerinden aldıkları geri bildirimlerle, araçlarını ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirdiklerine değinen Güzel, bunun uluslararası ölçekte kalıcı bir etki yaratmanın ve küresel ayak izini sağlamlaştırmanın ön koşulu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi merkeze koyarak çok daha büyük başarıların izinde olacağız. Yurt dışında yollara çıkardığımız her bir aracımızla, Türkiye'nin katma değerli ihracat seferberliğine de çok önemli bir katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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