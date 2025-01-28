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Tesla, AB'nin vergi kararını mahkemeye taşıdı

Tesla, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulama kararına karşı hukuki süreç başlattı.

28 Ocak 2025 | 16:07
Tesla, AB'nin vergi kararını mahkemeye taşıdı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Birliğin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre, Tesla, AB Komisyonu’nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine resmi itiraz başvurusu yaptı.

Böylece, BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW'nin ardından Tesla da AB'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu.

Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB'nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla'ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi.

AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa'ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti.

Bu kapsamda AB, yürürlükteki yüzde 10'luk vergiye ilave olarak Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 düzeyinde ek vergi koydu. AA

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