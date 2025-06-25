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Tesla Avrupa’da kan kaybetmeyi sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışlarındaki düşüş mayıs ayında da sürerken bu dönemdeki gerileme geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,5'i buldu.

25 Haziran 2025 | 10:18
Tesla Avrupa’da kan kaybetmeyi sürdürüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-mayıs dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde düşmeye devam etti.

Geçen yılın mayıs ayında 14 bin 682 adet olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 40,5 gerileyerek 8 bin 729'a indi.

Markanın mayısta AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,6'dan yüzde 0,9'a düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-mayıs dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 azaldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde AB ülkelerinde 91 bin 996 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde 50 bin 413 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2'den 1,1'e düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 azalarak 13 bin 863'e, ocak-mayıs döneminde de yüzde 37,1 gerileyerek 75 bin 196'ya indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından bu yana geriliyor.

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.

 

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BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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