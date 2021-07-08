Tesla, Çin’de Model Y’nin yaklaşık yüzde 20 daha ucuz olan versiyonunu tanıttı.

Tesla kötüleşen tüketici algısını değiştirmek amacıyla Çin’de Model Y’nin daha ucuz versiyonunu tanıttı.

Tesla’nın web sitesinde yeni Model Y’nin Standard Range versiyonunun 276 bin yuandan (42 bin 600 dolar) başlayarak satışa sunulacağı, siparişlerin Perşembe gününden itibaren alınmaya başlayacağı belirtildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre açıklanan rakam orijinal Long Range’in yaklaşık yüzde 20 altında.

Tesla Çin’in yeni enerji pazarinda dunyada öncü konumda olduğunu ve ABD dışında yerel ürün ürettiği tek pazar olduğunu belirterek “Çin’e yatırım yapma ve dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu sürdüreceğiz.” açıklamasını yaptı.