Peugeot
Ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor
Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine temmuz ayında da devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Bununla birlikte, avantajlı satın alma teklifleri de ay boyunca otomobil severleri bekliyor.
Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot, SUV 2008’e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.
Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
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