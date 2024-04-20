Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sıkışan gaz pedalının aracın istem dışı hızlanmasına neden olarak çarpışma riskini artırabileceğini söyledi. Kurum, gaz pedalı pedinin "yerinden çıkabileceğini ve pedalın iç döşeme tarafından sıkışmasına neden olabileceğini" söyledi.

Geri çağırma 13 Kasım 2023 ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen tüm 2024 Cybertruck araçlarını kapsıyor.

Geri çağırma belgesinde, 15 Nisan 2024 itibariyle Tesla'nın bu durumla ilgili herhangi bir çarpışma, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığı belirtiliyor.

NHTSA'ya göre Tesla servisi gaz pedalı tertibatını ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracak.

Tesla küresel işgücünün %10'unu işten çıkarıyor

Bu hafta başında CEO Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen bir nota atıfta bulunan çok sayıda rapora göre, teknoloji devi Tesla'nın "bir sonraki aşamasına" hazırlanmak için küresel işgücünün %10'unu işten çıkarmaya karar verdi.

Electrek ve CNBC tarafından elde edilen notta Musk, "Yıllar içinde, dünya çapında ölçeklenen birden fazla fabrika ile hızla büyüdük. Bu hızlı büyümeyle birlikte bazı alanlarda rollerin ve iş fonksiyonlarının tekrarlanması söz konusu oldu. Şirketi bir sonraki büyüme aşamasına hazırlarken, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemlidir." dedi.



