ARA
DOLAR
34,29
0,12%
DOLAR
EURO
37,18
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2996,42
-0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
8855,79
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla'da 11 yılın en yüksek günlük kazancı Musk'ın servetine servet kattı

Tesla hisseleri, dün yaklaşık yüzde 22 artışla 2013'ten bu yana en yüksek günlük kazancını elde etti. Bu artış Musk'ın servetine bir günde 33,5 milyar dolar ekledi.

25 Ekim 2024 | 10:49
Tesla'da 11 yılın en yüksek günlük kazancı Musk'ın servetine servet kattı

Üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30'a kadar artış beklediklerini kaydetti. 

Elon Musk'ın büyüme tahminiyle otomobil şirketi 2013'ten bu yana en büyük tek günlük hisse senedi kazancını elde etti. 

Hisse senedi, yaklaşık 200 milyon hisse hacmiyle 262,2 dolara yükselerek seansın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta şirketin piyasa değerine yaklaşık 150 milyar dolar eklendi ve Musk'ın yakın zamanda tanıtılan robot taksi gibi yeni projelerle dikkatinin dağıldığı endişeleriyle son zamanlarda yaşanan kayıpları sildi.

Musk servetini katladı 

Elon Musk'ın serveti de, Tesla hisselerinin yüzde 22 artmasının ardından 33,5 milyar dolar birden yükselerek 270 milyar dolara yükseldi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2996,92 -0,51%
  • ALTIN ONS 2718,56 -0,64%
  • BIST 100 8854,97 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,983 0,107%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3847 -0,05774%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,6 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2883 0,1221%
  • EURO/DOLAR 1,0825 -0,0245%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1856 0,0659%
  • STERLIN/DOLAR 1,29814 0,05202%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL