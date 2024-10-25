Üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30'a kadar artış beklediklerini kaydetti.

Elon Musk'ın büyüme tahminiyle otomobil şirketi 2013'ten bu yana en büyük tek günlük hisse senedi kazancını elde etti.

Hisse senedi, yaklaşık 200 milyon hisse hacmiyle 262,2 dolara yükselerek seansın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta şirketin piyasa değerine yaklaşık 150 milyar dolar eklendi ve Musk'ın yakın zamanda tanıtılan robot taksi gibi yeni projelerle dikkatinin dağıldığı endişeleriyle son zamanlarda yaşanan kayıpları sildi.

Musk servetini katladı

Elon Musk'ın serveti de, Tesla hisselerinin yüzde 22 artmasının ardından 33,5 milyar dolar birden yükselerek 270 milyar dolara yükseldi.