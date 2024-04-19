Tesla'dan Türkiye adımı: En ucuz Tesla satışa çıktı, işte fiyatı ve detaylar

Tesla'dan Türkiye hamlesi... Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi (arkadan çekiş) Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı. Araç, yüzde 10'luk ÖTV dilimine giriyor.

SATIŞ FİYATI

%10 ÖTV limitinde kalan aracın şu an için açıklanan başlangıç fiyatı 1.791.451 TL. Teslimatlar Haziran ayında olacak. Bugünden itibaren Tesla Türkiye'nin sitesinde 50.000 TL kapora ile tasarım oluşturup sipariş verilebiliyor.

455 km WLTP menzil

0-100km/s 7.5sn

Azami hız 217km/s

TESLA'NIN HAMLESİ

Gazeteci Emre Özpeynirci Tesla'nın hamlesiyle ilgili şu yorumları yapıyor: "Türkiye'de 2023 yılında 4 ayda (mayıs-ağustos) 10 bin adetlik rekor satışa ulaşan, yılı ise 12 bin 150 adetle kapatan Tesla'nın satış temposu eylülden bugüne ise önemli ölçüde düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde sadece 375 adet satan Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına nisanda yeniden düğmeye bastı. Tesla, Model Y'nin %10'luk ÖTV dilimine giren arkadan çekişli versiyonunu bugünden itibaren 1.791.451 TL başlangıç fiyatı ile ön satışa sundu. İnternetten 50 bin TL kapora ile siparişe açılan modelin teslimatları ise Haziran ayında başlayacak. 455 km menzile (WLTP) sahip arkadan çekişli Model Y, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. (Çift motorlu 4 çeker Model Y'nin fiyatı Türkiye'de yaklaşık 3 milyon TL'den başlıyor)