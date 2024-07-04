Haziran ayı içerisinde 9 günlük bayram tatilinin olması ve dolayısıyla bu dönemde araç tescil işlemlerinin duraklaması, Haziran ayı verilerinin düşük gelme beklentisini doğurmuştu ama beklenen olmadı ve otomobilde, bayram tatiline rağmen canlı bir Haziran ayı yaşandı.

Hırant KASAPOĞLU - Auto Show Dergisi

Bu canlılıkta birkaç etmen rol oynadı. Yeni GSR2 güvenlik donanımı regülasyonuna uygun olmayan araçların, 7 Temmuz’dan sonra satılamayacak olmaları (yerli ürünler için 31 Ağustos’a kadar uzatıldı) markaları, ellerindeki stokları eritmek için kampanya yapmaya zorladı.

Haziran başında ayrıca, Çin’den ithal edilen araçlar için yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi getirildi ve ithalatçılara, yeni gümrük tarifesi için 1 aylık süre tanındı. Chery, MG, BYD gibi markalar kredi ve indirim kampanyaları yaparak, 1 ay içerisinde mümkün olduğunca fazla araç satmaya çalıştı. Çinli markalardan Chery’nin haziran ayı satışı 7.511 adet olarak gerçekleşti ve binek otomobil satışlarında ilk kez, Fiat ve Renault’nun ardından ilk 3 arasına girmeyi başardı.

Şu an 3 SUV modeli bulunan Chery’nin 6 aylık toplam satışları 34.150 adede ulaştı. Chery, Türkiye’deki model yelpazesini Arrizo 8 PHEV, Tiggo 4 Pro (B SUV) ve 2025 yılında da Tiggo 9 Pro PHEV ile devam ettirmeyi, ayrıca Jaecoo isimli alt markasını da pazara sunmaya hazırlanıyor. Markanın agresif satış ve fiyat politikasının da bu ek Çin vergisine sebep olduğu sektör çevrelerince konuşuluyor. 8 Temmuz’dan sonraki yeni fiyat seviyesiyle bu pazar payını ne kadar koruyabileceği de merak ediliyor.

Elektrikliler

Elektrikli araç cephesinde ise Togg, Haziran ayında liderliği Tesla’ya kaptırdı. Nisan ve Mayıs aylarında T10X modeli için uyguladığı 800 bin TL’lik kredi kampanyasını sona erdiren Togg’un satışları, önceki aylara göre yarı yarıya azaldı ve 1.733 adet olarak gerçekleşti. Bunda fabrikada üretime, bayram tatilinde ara verilmiş ve daha az teslimat yapılmış olmasının etkisi de olabilir ama görünen o ki, ihracatın başlayacağı yıl sonuna kadar Togg’un kampanyalara devam etmesi gerekecek. Öte yandan Türkiye elektrikli pazarında yılbaşından beri durağan kalan Tesla, motor gücü düşürülmüş ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni versiyonuyla 2.670 adetlik satış gerçekleştirerek, listede Togg’un üzerinde yer aldı. Öte yandan Togg’un 6 aylık satışları 13 bin adet olarak gerçekleşti. Bu yıl 40 bin adet T10X üretecek olan Gemlik’teki Togg fabrikasının, bu hedefe ulaşabilmek için ikinci yarıda daha fazla üretim yapması gerekecek, belki de Togg pazarlamacılarının, geçen yıl ön talep yapan 80 bin müşteriye yeniden ulaşmaları gerekecek.

Premium segment

Patronların ve iş dünyasının sınıfı olan Premium araç segmentinde ise Haziran ayında yine Mercedes’in, 2.189 adetle satış üstünlüğü vardı. Mercedes’i BMW, Volvo ve Audi takip etti. Volkswagen ve Skoda da bu segmente, en azından filo bazında, Passat ve Superb gibi yönetici makam araçlarını yerleştirerek, asıl Premiumlardan rol ve Pazar çalmaya çalışıyor.

Sedan geriliyor

2024’ün ilk ati ayını incelediğimzde, SUV segmentinin yükselişini sürdürdüğünü ve Pazar payını yüzde 55 seviyesinde koruduğunu görüyoruz. Sedanların Pazar payı ise yüzde 27’ye gerilemiş durumda. Motor tipine göre altı aylık satışların yüzde 66’sı benzinli olarak gerçekleşti. Dizelin payı yüzde 11’e kadar geriledi. Elektrikli araçların payı yüzde 8,5 oldu, ve buna yüzde 14’lük hibrit satışları dahil değil. Toyota’nın Corolla ve C-HR hibrit modelleri Türkiye’de üretiliyor ve hibrit satışlarında başı çekiyor.