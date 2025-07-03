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Tesla, satışlarda geçen yıla göre rekor seviyede düşüş bildirdi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, bu yılın ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 13,5 azaldı.

03 Temmuz 2025 | 06:35
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 06:36
Tesla, satışlarda geçen yıla göre rekor seviyede düşüş bildirdi

Tesla, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Buna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 244 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde ise 410 bin 831 aracın üretimini gerçekleştirmişti. 

Tesla'nın yılın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 13,5 azalarak 384 bin 122'ye indi. Böylelikle teslimat sayısı üst üste iki çeyrektir yıllık bazda düşmüş oldu. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 443 bin 956 araç teslim etmişti. Bu, şirket tarihindeki en büyük yıllık satış düşüşünü işaret ediyor. 

Şirketin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 26 geriledi

Özellikle uygun fiyatlı modellere sahip Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet eden Tesla, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yönelik siyasi tepkiyle de karşı karşıya kalmıştı.

ABD'de geçen yılki seçimlerde desteklediği Başkan Donald Trump'ın yönetiminde bir dönem rol alan Musk'ın daha sonra Trump ile arası "vergi indirimi" tasarısının bütçe açığını artıracağına ilişkin eleştirileri dolayısıyla açılmıştı.

Trump, bu hafta devlet teşvikleri olmasaydı Musk'ın "dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacağını" belirtmiş, Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonların incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Tesla hisseleri dünkü kapanış fiyatı itibarıyla bu yıl yaklaşık yüzde 26 gerilerken, "Muhteşem Yedili" arasında en kötü performansı gösterdi.

TRUMP VE SEÇİM SÜRECİ

Tesla hisseleri aslında son 6 ayda büyük bir dalgalanma yaşadı. Musk'ın seçim sürecinde büyük destek verdiği ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkileri nedeniyle yatırımcıların beklentileri artmış; hisselerin fiyatı Aralık ortasında rekor seviyelere ulaşmıştı. Ama sonra işler tersine döndü. Nisan ortasına kadar hisseler %50'den fazla düştü. Musk'ın Nisan ayında Tesla'ya odaklanacağını duyurmasının ardından hisseler yükseldi.


 

 

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