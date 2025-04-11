Tesla'nın giriş yaptığı yeni pazar

Elon Musk'ın yeni hamlesi Tesla'nın küresel satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde %13 düşmesinin ardından geldi. Şirket, artan rekabet, ürün yelpazesinin yaşlanması ve Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolü nedeniyle yaşanan siyasi tepkilerle karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan'da ise Tesla'ya olan ilgi yüksek; lansman etkinliği büyük bir kalabalık tarafından takip edildi.​

CNBC'nin haberine göre Suudi Arabistan, 2030'a kadar başkent Riyad'daki araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor. Ancak şu anda ülke genelinde altyapı eksiklikleri bulunuyor; örneğin Riyad ile Mekke arasındaki 900 km'lik ana otoyolda hiç şarj istasyonu yok. Tesla, ilk etapta üç şehirde Supercharger istasyonları kurmayı planlıyor.​

Ancak Tesla Suudi Arabistan'da da rakipsiz olmayacak. Çünkü şu an için küçük olan elektrikli araç pazarına Çinli BYD daha önce giriş yapmıştı. Suudi Arabistan Kaliforniya merkezli EV üreticisi Lucid Motors’da çoğunluk hissesine sahip. Lucid, Cidde'de bir üretim tesisi kurdu. Tesla'nın Suudi pazarına girişi, bu rekabeti daha da artıracak.

