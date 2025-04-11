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Tesla'nın giriş yaptığı yeni pazar

​Tesla, 10 Nisan 2025'te Suudi Arabistan'da resmen faaliyetlerine başladı. Riyad'da açılan ilk showroom ve servis merkeziyle birlikte Model 3, Model Y ve Cybertruck modelleri satışa sunuldu. Ayrıca Cidde ve Dammam'da geçici mağazalar da açılacak.​

11 Nisan 2025 | 10:31
Tesla'nın giriş yaptığı yeni pazar

Elon Musk'ın yeni hamlesi Tesla'nın küresel satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde %13 düşmesinin ardından geldi. Şirket, artan rekabet, ürün yelpazesinin yaşlanması ve Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolü nedeniyle yaşanan siyasi tepkilerle karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan'da ise Tesla'ya olan ilgi yüksek; lansman etkinliği büyük bir kalabalık tarafından takip edildi.​

CNBC'nin haberine göre Suudi Arabistan, 2030'a kadar başkent Riyad'daki araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor. Ancak şu anda ülke genelinde altyapı eksiklikleri bulunuyor; örneğin Riyad ile Mekke arasındaki 900 km'lik ana otoyolda hiç şarj istasyonu yok. Tesla, ilk etapta üç şehirde Supercharger istasyonları kurmayı planlıyor.​

Ancak Tesla Suudi Arabistan'da da rakipsiz olmayacak. Çünkü şu an için küçük olan elektrikli araç pazarına Çinli BYD daha önce giriş yapmıştı. Suudi Arabistan Kaliforniya merkezli EV üreticisi Lucid Motors’da çoğunluk hissesine sahip. Lucid, Cidde'de bir üretim tesisi kurdu. Tesla'nın Suudi pazarına girişi, bu rekabeti daha da artıracak.
 

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
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Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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