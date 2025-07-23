Tesla'nın kalesinde çifte kriz var: Satışlar düşüyor, mahkeme kapıda

ABD’deki elektrikli araç satışlarının yaklaşık üçte birinin gerçekleştiği California, ülkenin en önemli elektrikli araç pazarı konumunda.

Tesla, California'daki elektrikli araç pazarına uzun süre liderlik etti. ABD eyaletleri arasında California, yüksek satışların etkisiyle şirketin kalesi konumundaydı. Ancak, 2024’ten itibaren şirketin California'daki pazar payında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

California Yeni Araba Bayileri Derneği'ne (CNCDA) göre, Tesla’nın satışlarının çeyrek boyunca yüzde 21 oranında düştü.

Tesla, 2025’in ikinci çeyreğinde California'da 41.138 elektrikli araç teslim etti. Bu sayı, geçen yıl aynı dönemdeki 52.000 teslimata kıyasla belirgin bir düşüş demek. Tesla için California'daki düşüş yıllık bazda yedi çeyrektir devam ediyor.

Electrek'e göre Tesla’nın California'daki sorunları bununla da sınırlı değil.

Şirket, şu anda California Motorlu Araçlar Dairesi (DMV) ile mahkemelik. DMV, Tesla’ya Autopilot ve Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) özelliklerini yanıltıcı şekilde tanıttığı gerekçesiyle dava açtı.

Üstelik eyalet, Tesla’nın California'daki bayilik lisansının iptali için de dava açmış durumda.