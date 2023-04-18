ARA
Bist 100
5059,35
-0,66%
Bist 100
Dolar/TL
19,393
0,1571%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2177
-0,3176%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0927
-0,6013%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1244,02
-0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı

Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı

Tesla yönetimi, ABD'nin California eyaletinde Şubat ayında otonom sürüş destek sistemi nedeniyle gerçekleşen ve sürücünün olay yerinde öldüğü kazayı doğruladı.

18 Nisan 2023 | 14:52
Son Güncellenme: 18 Nisan 2023 | 15:11
0
Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı

California’nın Contra Costa bölgesinde itfaiye aracı ile 2014 model Tesla’nın karıştığı kazanın 17'inci ölümcül kaza olduğu belirtildi.

Kazada bir kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

İtfaiye teşkilatı, Tesla’nın bir itfaiye aracına çaptığını ve Tesla’nın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

NHTSA, 2016’dan beri Tesla’ya 36’dan fazla soruşturma açarken, meydana gelen bu kazaların 20’sinde otonom sürüş sistemi kullanıldığı şüphesi var.

Tesla olayın ardından  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 362 binden fazla aracı Tam Otonom Sürüş özelliğini güncellemek için geri çağırdı.

Washington'da yetkililer sürücüsüz araçlar ve teknolojiler için kuralları sıkılaştırılmasını tartışıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1253,51 0,75%
  • ALTIN ONS 2009,38 0,71%
  • BIST 100 5044,92 -0,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4027 0,06%
  • EURO/TURK LIRASI 21,277 0,4039%
  • EURO/USD 1,0966 0,3537%
  • INGILIZ STERLINI 1,24318 0,44763%
  • JAPON YENI 133,994 -0,372%
  • KANADA DOLARI 1,33772 -0,11872%
  • RUS RUBLESI 82,021 0,1508%
Günün En Çok Okunanları
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Hükümetin kamu işçisi için yeni zam teklifi açıklandı
GERİ
İLERİ
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL