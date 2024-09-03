Tesla'nın Çin'deki satış performansı Ağustos’ta zirveyi gördü ve ABD'li elektrikli araç üreticisi daha küçük şehirlerdeki satışlardan faydalandı.

Bloomberght'de yer alan habere Tesla, geçen ay dünyanın en büyük otomobil pazarında 63 binden fazla araba sattığını açıkladı. Bu, Temmuz ayına göre yüzde 37'lik büyük bir artış ancak muhtemelen geçen yıl 64 bin 694 adet sattığı Ağustos ayına göre hala düşük bir skor.

Tesla, küresel küçülmenin bir parçası olarak yerel satış gücünü azaltmış olsa da, bir dizi faktör son satış ivmesine yardımcı oldu. Tesla, Nisan ayından bu yana alıcılara beş yıla kadar sıfır faizli kredi teklifinde bulundu.

Söz konusu satışlar teşvik edici bir gelişme olmasına rağmen bu performans ile Tesla büyük Çinli rakiplerinin hâlâ çok gerisinde.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çin'deki binek araç satışlarının bir yıl öncesine göre Ağustos ayında yüzde 35 artarak aylık rekor seviye olan 370 bin 854'e ulaştığını açıkladı. Leapmotor ve Li Auto gibi diğer yerel elektrikli araç rakipleri de daha yüksek satışlar bildirdi.