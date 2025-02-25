ARA
DOLAR
36,46
0,07%
DOLAR
EURO
38,27
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
3436,09
-0,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
9522,24
-0,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Nazi selamına benzetilen el hareketi ve Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği destek sonrası Avrupa’da Tesla satışları düşmeyi sürdürüyor. Ocak ayında Tesla markalı otomobil satışları Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

25 Şubat 2025 | 14:06
Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde ciddi ölçüde geriledi.

Geçen yılın ocak ayında toplam 18 bin 161 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 gerileyerek 9 bin 945'e indi.

1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer büyük şirketlerin toplam değerini yakalayan Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde geriliyor.

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

Tesla satışları, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde azalıyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3436,09 -0,59%
  • ALTIN ONS 2931,1 -0,66%
  • BIST 100 9522,24 -0,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,766 0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42623 -0,01577%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,6 -1,4534%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4612 0,0705%
  • EURO/DOLAR 1,0497 0,3015%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2732 0,2908%
  • STERLIN/DOLAR 1,26593 0,29512%
Borsa Haberleri
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL