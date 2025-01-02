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Tesla satışlarında bir ilk

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti. Tesla, artan rekabetin sonuçları etkilemesiyle halka açık bir şirket olarak tarihinde ilk kez tam yıllık teslimatlarda düşüş yaşandığını bildirdi.

02 Ocak 2025 | 19:45
Tesla satışlarında bir ilk

Tesla, geçen yılın son çeyreği ve 2024 geneline ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 459 bin 445 araç üretti. Tesla, 2023'ün son çeyreğinde 494 bin 989 araç üretmişti.

Tesla'nın 2024'ün son çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 2 artarak 495 bin 570 oldu.

Piyasa beklentisi, şirketin bu dönemde 504 bin 770 araç teslim ettiği yönündeydi. Tesla, 2023'ün aynı döneminde 484 bin 507 araç teslim etmişti.

TESLA İLK KEZ YILLIK TESLİMATTA AZALIŞ BİLDİRDİ

Tesla'nın geçen yıl genelinde ürettiği araç sayısı yüzde 4 azalışla 1 milyon 773 bin 443'e geriledi. Şirket bir önceki yıl 1 milyon 845 bin 985 araç üretmişti. Şirketin 2024'te teslimatını yaptığı araç sayısı ise yüzde 1 azalışla 1 milyon 789 bin 226 olurken, Tesla ilk kez yıllık teslimatlarında azalış bildirdi. Tesla, 2023'te 1 milyon 808 bin 581 otomobil teslim etmişti.

Tesla'nın hisselerindeki kayıp da yıllık teslimatlarda azalış bildirilmesi sonrası yüzde 7'ye yaklaştı.

CNN konuya ilişin haberinde "Tesla, yalnızca BYD gibi Çinli rakiplerden değil, aynı zamanda General Motors, Ford, Volkswagen AG ve Koreli ortaklar Hyundai ve Kia gibi köklü küresel otomobil üreticilerinden de artan rekabetle karşı karşıya. Genel olarak elektrikli araç satışları hem ABD'de hem de küresel çapta büyümeye devam ediyor, ancak geçmişe kıyasla daha yavaş bir hızda" diyor.

Endüstri araştırma grubu AutoForecast Solutions’ın başkan yardımcısı Sam Fiorani, CNBC'ye yaptığı açıklamada şirketin Çin’deki faaliyetlerinin de dördüncü çeyrekte baskı altında olduğunu söylüyor. Fiorani, Model Y’nin Çin’de en çok satan ikinci model olduğunu ancak “büyümesinin pazar büyümesine ayak uyduramadığını” belirtti. Kasım ayına kadar Model Y satışlarının %5′ten fazla arttığını ancak ülkedeki genel EV satışlarının %8 arttığını söyledi. Habere göre BYD ve Chery, Li Auto, Jetour, LeapMotor ve Aito gibi Çin’deki diğer markalar Tesla’dan önemli ölçüde daha hızlı büyüdü. BYD ayrıca Çin dışında tesisler kuruyor ve ihracat yapıyor

 

 

 


 


 

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