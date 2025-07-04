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Tesla, Türkiye'de Tesla Shop'un açıldığını duyurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Tesla Shop’un Türkiye’de erişime açıldığını duyurdu.

04 Temmuz 2025 | 13:03
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2025 | 13:51
Tesla, Türkiye'de Tesla Shop'un açıldığını duyurdu

Tesla Shop üzerinden araç aksesuarları ile şarj ekipmanları satışa sunuluyor. 

Şirket duyuruyu X hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda, "Bir adım daha, Tesla Shop bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşuyor! Aksesuar ve şarj çözümlerine kolayca ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Site üzerinde, paspas takımlarından jant kapaklarına, araç örtülerinden bisiklet taşıyıcılara kadar farklı ürünlerin satışta olduğu görülüyor. 

Daha önce Tesla tarafından yapılan duyuruda, markanın orijinal aksesuarlarının satışa sunulacağı Tesla Shop’un Türkiye’de de faaliyete geçeceği belirtilmişti.

 

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