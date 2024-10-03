Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

Buna göre, şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 469 bin 796 araç üretti. Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430 bin 488 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 462 bin 890 oldu.

Piyasa beklentileri, şirketin bu dönemde 463 bin 310 araç teslim etmesi yönündeydi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde 435 bin 59 araç teslim etmişti.

Şirketin hisseleri, beklentileri karşılayamayan teslimat verileri sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.