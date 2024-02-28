Bloomberg'in Salı günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, teknoloji devi Apple, on yıl sürecek elektrikli otomobil projesinin fişini çekiyor. Haberlere yanıt olarak Tesla CEO'su Salı günü bir X gönderisinde selamlayan bir yüz ve sigara emojisi yayınladı.

Musk Salı günü bir başka paylaşımında "Bir otomobil şirketinin doğal hali öldü" diye yazdı.

9 yıl önce uyarmış

Apple trilyon dolarlık bir teknoloji devi olsa da Musk 2015 yılında Apple'ın elektrikli otomobil pazarına olan ilgisinin kendisini tehdit etmediğini söylemişti.

Musk Alman Handelsblatt gazetesine şu açıklamaları yapmıştı:

"Apple'ın bu yönde hareket etmesi ve yatırım yapması iyi bir şey. Ancak otomobiller, telefonlara ya da akıllı saatlere kıyasla çok karmaşıktır. Foxconn gibi bir tedarikçiye gidip 'Bana bir araba yap' diyemezsiniz."

Musk aynı röportajda Apple'dan şaka yollu "Tesla Mezarlığı" olarak bile bahsetmiş, "Tesla'da başarılı olamazsanız, gidip Apple'da çalışırsınız. Şaka yapmıyorum," ifadelerini kullanmıştı.