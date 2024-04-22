Tesla daha ucuz otomobiller ve yazılımlarla müşterilerini geri kazanmaya çalışıyor.

Elektrikli araç üreticisi, düşen satışlar ve yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya olduğu için hafta sonu ABD, Çin ve Avrupa dahil olmak üzere önemli pazarlarda fiyatları düşürdü.

Tesla'nın en popüler modeli ve ABD'de en çok satan elektrikli araç olan küçük SUV Model Y ile Model X ve S'nin fiyatlarını düşürdü.

Şirket yeni Cybertruck ya da Model 3 sedan için fiyat değişikliği yapmadı.

İndirimler, Model Y'nin başlangıç ​​fiyatını 42.990 dolara, Model S'nin başlangıç ​​fiyatını 72.990 dolara, Model X'in ise 77.990 dolara düşürdü.

Ardından Cumartesi günü Tesla, “Tam Otomatik Sürüş” sürücü asistanı yazılımının ABD fiyatını 12.000 dolardan 8.000 dolara düşürdü.

Resmi web sitesi, Tesla'nın yenilenen Model 3'ün Çin'deki başlangıç ​​fiyatını 14.000 yuan (1.930 dolar) azaltarak 231.900 yuan'a (32.000 dolara) düşürdüğü Pazar günü kesintilerin devam ettiğini gösterdi.

Almanya'da otomobil üreticisi, Model 3 arkadan çekişli modelinin fiyatını Şubat ayından bu yana geçerli olan 42.990 eurodan 40.990 euroya (43.670,75 dolar) düşürdü.

Tesla sözcüsü, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Tesla bu ayın başlarında ilk çeyrek teslimatlarının hayal kırıklığı yarattığını bildirmesinin ardından geçen hafta iş gücünün %10'unda işten çıkarmaya gitti. Şirket ayrıca, biri elektrik mühendisliğini denetleyen ve diğeri iş geliştirmeye odaklanan iki kilit yöneticinin de ayrıldığını açıkladı. Şirket ayrıca cuma günü, hatalı hızlandırıcılar nedeniyle yaklaşık 4.000 Cybertruck'ı geri çağırdı.