ARA
Bist 100
9645,02
-0,5%
Bist 100
Dolar/TL
32,5182
-0,0647%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6412
0,0343%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0653
-0,0352%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2435,27
-2,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla, zorlu geçen haftanın ardından otomobil fiyatlarını düşürdü

Tesla, satışların düşmesinin ardından ABD, Çin ve Avrupa'da otomobil fiyatlarını düşürdü.

22 Nisan 2024 | 15:27
Son Güncellenme: 22 Nisan 2024 | 16:43
Tesla, zorlu geçen haftanın ardından otomobil fiyatlarını düşürdü

Tesla daha ucuz otomobiller ve yazılımlarla müşterilerini geri kazanmaya çalışıyor.

Elektrikli araç üreticisi, düşen satışlar ve yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya olduğu için hafta sonu ABD, Çin ve Avrupa dahil olmak üzere önemli pazarlarda fiyatları düşürdü.

Tesla'nın en popüler modeli ve ABD'de en çok satan elektrikli araç olan küçük SUV Model Y ile Model X ve S'nin fiyatlarını düşürdü. 

Şirket yeni Cybertruck ya da Model 3 sedan için fiyat değişikliği yapmadı.

İndirimler, Model Y'nin başlangıç ​​fiyatını 42.990 dolara, Model S'nin başlangıç ​​fiyatını 72.990 dolara, Model X'in ise 77.990 dolara düşürdü.

Ardından Cumartesi günü Tesla, “Tam Otomatik Sürüş” sürücü asistanı yazılımının ABD fiyatını 12.000 dolardan 8.000 dolara düşürdü.

Resmi web sitesi, Tesla'nın yenilenen Model 3'ün Çin'deki başlangıç ​​fiyatını 14.000 yuan (1.930 dolar) azaltarak 231.900 yuan'a (32.000 dolara) düşürdüğü Pazar günü kesintilerin devam ettiğini gösterdi.

Almanya'da otomobil üreticisi, Model 3 arkadan çekişli modelinin fiyatını Şubat ayından bu yana geçerli olan 42.990 eurodan 40.990 euroya (43.670,75 dolar) düşürdü.

Tesla sözcüsü, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Tesla bu ayın başlarında ilk çeyrek teslimatlarının hayal kırıklığı yarattığını bildirmesinin ardından geçen hafta iş gücünün %10'unda işten çıkarmaya gitti. Şirket ayrıca, biri elektrik mühendisliğini denetleyen ve diğeri iş geliştirmeye odaklanan iki kilit yöneticinin de ayrıldığını açıkladı. Şirket ayrıca  cuma günü, hatalı hızlandırıcılar nedeniyle yaklaşık 4.000 Cybertruck'ı geri çağırdı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2435,27 -2,32%
  • ALTIN ONS 2329,41 -2,63%
  • BIST 100 9645,02 -0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,825 0,155%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36992 -0,37308%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,755 0,7255%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5182 -0,0647%
  • EURO/DOLAR 1,0653 -0,0352%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6412 0,0343%
  • STERLIN/DOLAR 1,23551 -0,12893%
Günün En Çok Okunanları
Alışverişte 'IBAN'a gönder' uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Alışverişte 'IBAN'a gönder' uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Yapay Zeka & İnsan: Havada F-16 ile it dalaşına girdiler
Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? 7 finalist model
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan 236 personel alımı duyurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL