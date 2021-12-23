Kasım ayındaki halka arzı sonrası analistler tarafından ABD’de Tesla’nın rakibi olabileceği yorumları yapılan Rivian, amiral gemisi R1T elektrikli kamyonetinin ilk teslimatlarıyla birlikte gaza basmış durumda. Şirket, Ford, GM ve özellikle Tesla’ya karşı güç kazanmak için uğraşıyor.

Şu an Illinois’te, 2017’de satın alınan eski bir Mistbushi Motors fabrikasında faaliyet gösteren Rivian, Georgia’da ABD merkezli ikinci bir üretim tesisi açacağına dair raporları doğruladı.

5 milyar dolarlık tesisin inşaatı 2022 yazında, tesisteki üretim ise 2024’te başlayacak. Bazı uzmanlar hareketin akıllıca bir strateji mi yoksa erken bir genişleme ve büyük bir risk mi olduğunu merak ediyor.

Rivian Eylül ayında üretime başladığından beri 652 araç üretti (ikisi R1S SUV, geri kalanı R1T kamyonet). Bu, Rivian’ın yıllık hedefinden birkaç yüz araç daha az ancak bu durum şirketin tedarik kısıtlamalarına atfettiği bir eksiklik.

Rivian önümüzdeki yıl her iki aracının da üretimini artırmayı planlıyor (71.000 ön sipariş aldı). Amazon için 10.000 adet elektrikli dağıtım kamyoneti üretmeyi ve 2030 yılına kadar perakende devinin 100.000 araçlık siparişini karşılamayı hedefliyor.

Business Insider’ın haberinde Rivian’ın şu anki tesisinin bu kapasite için yeterli olduğu görüşünü paylaşan bazı analistler yeni yatırımın risk olduğu görüşünde. Bazı analistler ise pazarın bu kadar hızlı büyümeyi kaldırıp kaldırmayacağını tartışıyor.

Rivian hisseleri, ABD’de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazanmış, şirket ulaştığı değerle Tesla’nın ardından, ABD’nin ikinci en büyük otomobil üreticisi olmayı başarmıştı.