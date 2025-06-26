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Togg artık Almanya'da olacak... İşte T10X'in satışa çıkacağı tarih

25 Haziran 2018'de kurulan Togg, ürettiği ilk akıllı cihazı T10X'ten iki yıl sonra ikinci modeli T10F'yi bu yaz itibarıyla satışa sunmayı hedefliyor. Togg'un yurtdışı planları da netleşiyor. TOGG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor. Marka T10X’le başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.

25 Haziran 2025 | 15:16
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 15:36
Togg artık Almanya'da olacak... İşte T10X'in satışa çıkacağı tarih

AA'nın derlemesine göre  Togg, T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.zBu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Yıl sonunda Almanya'da satışa çıkacak

TOGG, Avrupa hedefleri kapsamında 2021 Mayıs ayında Stuttgart'ta TOGG Europe GmbH'yi kurmuştu. Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefleyen TOGG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor. Marka T10X’le başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.


 


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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
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