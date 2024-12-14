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TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Bursa'da üretilen TOGG, Bursaspor'a şort ve tribün isim sponsoru oldu.

14 Aralık 2024 | 16:45
TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor ile TOGG arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İşte törenden fotoğraflar ve açıklamalar
 

1 Sponsorluk anlaşması

Sponsorluk anlaşması Ligin 15. haftasında yeşil beyazlıların evinde konuk ettiği Karşıyaka maçı öncesi Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gazetecilere sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 'BÖLGEMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

'BÖLGEMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ' TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da katıldığı anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması dileklerini ileten Fuat Tosyalı, "Gücünü milletimizden alan ve küresel vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü Bursaspor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum." dedi.

3 CAMİAMIZI CESARETLENDİRDİ

CAMİAMIZI CESARETLENDİRDİ TOGG ile yapılan anlaşmanın camiaya güç vereceğini belirten Başkan Enes Çelik de şunları kaydetti: "Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markası, önemli bir değeri TOGG ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşmasını yapmak bizler için gurur verici ve güzel bir gelişme oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda, bu güzel gidişatımızda TOGG gibi bir markanın, böylesine güçlü bir markanın işbirliği inşallah hepimizi, camiamızı ciddi anlamda cesaretlendirdi. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Kulübümüze ve TOGG ailesine teşekkür ediyorum."

4 TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

5 TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

6 TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu Ligin 15. haftasında yeşil beyazlıların evinde konuk ettiği Karşıyaka maçı öncesi Bursaspor Başkanı Enes Çelik (solda), TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş (ortada) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) törene katıldı.
ursaspor Başkanı Enes Çelik (solda), TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (ortada) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) törene katıldı.

8 TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu
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Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
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