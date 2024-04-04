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Togg'dan bayramda yola çıkacaklar için 5 öneri

Togg, elektrikli araçla bayram seyahatine çıkacak kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

04 Nisan 2024 | 12:44
Togg'dan bayramda yola çıkacaklar için 5 öneri

Togg’dan yapılan açıklamada elektrikli araçla bayram seyahatine çıkacaklara bazı önerilerde bulunuluyor.

  • Açıklamada elektrikli araçlarla uzun yolculuk öncesi rotayı şarj noktalarına göre planlamanın konfor sağladığı, bu noktada, T10X'in yol üzerindeki şarj noktalarını kendiliğinden gösterdiği belirtildi.
  • Seyahat süresince iki saatte bir mola verilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, molalarda aracın şarj edilebileceği tavsiyesinde bulunuldu.
  • Sadece elektrikli araçların değil içten yanmalı araçların menzilinin de sürücünün kullanım tarzından etkilendiği aktarılan açıklamada, yolculuk sırasında bir sonraki şarj noktasını belirlerken, ortalama hızın ne olacağının ve bunun ne kadarlık bir enerji tüketimine neden olacağının öngörülmesi gerektiği ifade edildi.
  • Tamamen boş bir bataryanın, şarj noktasında daha uzun süre beklenmesine yol açacağı için tüm şarjın bitirilmemesi gerektiği belirtiliyor.
  • Açıklamada otel rezervasyonu yaparken şarj imkânının da sorulması tavsiye edildi.
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