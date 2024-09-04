Togg Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Togg, eylül ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında mevcut T10X versiyonlarını avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sundu. Kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 700 bin TL krediye faizsiz ve 12 ay vade veya yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.

- GSR II uyumlu T10X'ler satışta

Verilen bilgiye göre, Togg, 'Genel Güvenlik Regülasyonları' GSR II'nin 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren araçlarda standart olarak sunulmasını zorunlu hale getirdiği sürücü, yolcu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik ADAS yazılım ve donanımlarına sahip T10X’leri 1 Eylül itibarıyla satışa sundu.

Eylül kampanyası, GSR II uyumlu tüm T10X’ler ile sınırlı sayıda GSR I uyumlu versiyonlarda geçerli olacak. GSR II regülasyonuyla birlikte akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üretilen T10X modellerinde standart olarak sunulmaya başlandı.

- Ek özellikler Trumore’dan aktive edilebilecek

Kullanıcılar, GSR II’nin zorunlu kılmadığı ancak donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan “Yoğun Trafik Pilotu”, “Adaptif Hız Sabitleyici” ve “Adaptif Sürücü Asistanı” ek özelliklerini istemeleri halinde Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirebilecekler.

T10X’lerini Eylül 2024 öncesi teslim alan kullanıcıların ise bu özellikler için ödeme yapması gerekmeyecek. T10X’lere gelen bu özellikler regülasyonların izin verdiği sınırlar içinde çalışacak; “Yoğun Trafik Pilotu” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlarken, trafiğin tamamen durması halinde, mevcut kurallar gereği sürücüden aldığı komutla takibin devamını sağlayacak. 'Adaptif Sürücü Asistanı' ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edip, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini adapte edebilecek.

- Yoldaki T10X'ler için çalışmalar sürüyor

Togg, T10X modelini teslim etmeye başladığı 2023 yılı mayıs ayında ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara ileri tarihte yükleneceğini belirtmişti. O tarihten bu yana GSR II regülasyonlarına uyum için gerekli isterlerin karşılanması için yapılan mühendislik geliştirmelerinin ardından, 1 Eylül 2024 tarihinden önce yola çıkan araçların ADAS sistemleriyle ilgili çalışmaların da sonuna yaklaşıldı. Bu konuyla ilgili takvim önümüzdeki günlerde kullanıcılarla paylaşılacak. AA