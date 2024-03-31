Togg güncellendi... İşte yeni özellikleri

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, T10X, uzaktan yüklenen yeni yazılımı 1.4.0 ile akıllı özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Açıklamanın detayları şöyle:

1 YENİ ÖZELLİKLER Açıklamaya göre Türkiye genelindeki 23 bini aşkın T10X sürücüsü, yeni güncellemeyle aracın sınıfının en büyük uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaları artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanabilecek. Kullanıcılar, T10X'te manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabilecek.

2 KİŞİSELLEŞTİRME HAFIZASI 1.4.0 ile T10X ekranları yeni bir arayüz tasarımına kavuşurken, uygulamalar artık tam ekran görülecek.Kullanıcılar, dilerlerse ekran arka planında farklı renk temalarını da seçebilecek. 1.4.0 ile ayrıca aynı T10X'i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunulmaya başlanacak.

3 4 FARKLI PROFİL 4 farklı profil oluşturmaya imkan tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak.

4 KABİN ISISI 1.4.0 güncellemesi, orta konsolda bulunan dairesel kumanda hareketiyle ana ekran üzerine getirilen kısayol menüsünü de kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda genişleterek, sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere direkt ulaşmayı mümkün kılıyor. Açıklamaya göre Yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlamasıyla, T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecekler. Yolculuğun planlanan saatte başlamaması halindeyse T10X önceden programlanan saatten 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak.

5 ŞARJ, LASTİK BASINCI... 1.4.0 güncellemesi, ayrıca kullanıcılara, akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasına T10X'lerini tanıttıktan sonra şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşma imkanı sağlayacak.